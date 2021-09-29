土地三季交易突破2000億 商仲：不曾看過的火燙紀錄

高力國際指出，近年在低利環境、資金潮，以及產業回流支撐等三大護法加持下，全台商用不動產及土地掀交易熱潮。自2019年下半年起，單季的商用不動產，加計土地交易額，都穩定維持千億的交易動能，2021年第三季也有1,073億元的水準。

以商用不動產來看，第3季交易總額達335億元，累積前三季已突破1000億元，較去年同期增長逾6%，若第四季若無重大利空，預期今年全年將是2007年統計以來的年度第三高，甚至可能挑戰2019、2020年等年度前兩高的寶座。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，本季最吸金的仍是工業類，包含廠辦大樓124億元與廠房105億元，兩者合計占了本季近7成交易額。

值得注意的是，本季買家除了製造業的自用型買盤居冠之外，金融保險業也貢獻了93億元，而其投資方向上也略有轉變，由於雙北地區整棟物件難尋，也因此轉向產權分散的優質標的，甚至是跨出雙北而進軍新竹。

土地方面，雖然今年央行陸續針對土地購置貸款及住宅市場貸款政策有所調整，但高力國際統計指出，2021年第三季土地交易額達738億元，前三季累積已達2004億元，確定連續三年突破2000億，是過去不曾看過的火燙紀錄，土地買氣堪比盛夏的高溫。

高力國際資本市場服務部資深執行董事黃正忠表示，現在建商仍積極於全省獵地，本季總共買進543億元，占整體金額超過7成，尤其是具有產業聚落效應，以及交通捷運議題的區域，更成為交易熱區，包括桃園市、台中市、新北市及高雄市等。

本季的前十大土地交易中，以縣市來看，桃園市就佔了6筆交易，主要是因有9月中的A10、A20、桃園高鐵站區的土地標售案，而成為本季交易王。

展望第四季至明年，高力國際董事總經理劉學龍認為，台灣整體經濟情勢在電子零組件持續帶動台灣外銷暢旺，新冠疫情趨緩使得內需市場由冷回溫，依各方經濟預測機構，台灣全年經濟成長率仍上看5%，都是支撐不動產市場發展的樂觀條件。