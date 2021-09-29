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機捷房價漲翻！ 最多漲57%、一字頭只剩一站

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
記者游智文／攝影

機場捷運通車至今已逾四年，台灣房屋統計機捷各站房價變化，與2017年相比，全線17站皆漲，桃園段漲幅明顯高於台北段，5個漲幅超過二成的站點，通通在桃園市境內，其中A7體育大學站成長最多，漲幅高達57%。

其次是 A18高鐵桃園站的33%，A15大園站29%第三，A17領航站上漲26%第四，第五則是漲20%的A19桃園體育園區站。

統計顯示，目前機捷沿線僅剩一站房價一字頭，為大園站，均價為15.5萬元，1字頭的機場捷運宅，不久後恐成絕響；均價最高的是A1台北車站，平均房價69.9萬元，與最低15.5萬元的大園站相較，價差高達4.5倍。

四字頭站區有三個，分別是新北產業園區站、新莊副都心站以及三重站，其他都在二、三字頭。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，機捷沿線房價全漲，一來是通車時的房價基期相對低，二來現代民眾買方多逐捷運而居，使捷運站區的房子相對保值，機捷因此吸此同時吸引自住及置產買盤，當然隨著大台北房價高漲，雙北客群也沿捷運外溢購屋。

台灣房屋文青捷運直營店店長林夢軒指出，奪下機捷漲價王的A7體育大學站，與台北車站僅相隔七站，是機捷在桃園的第一站，2017年時，房價一坪僅14萬，不到北市四分之一，因此躍升北台灣的熱門移居地，目前平均房價22.6萬元，每坪比台北車站便宜47萬。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，大園站周邊住宅多20年以上為主，透天平均每坪15到18萬，華廈單價在15萬左右，車程3分鐘可達大園市區，機能完善，交通便捷，算是機捷沿線最實惠的站點。

機捷漲幅前五名中，桃園高鐵特區三站皆入榜，江怡慧表示，這三站漲勢凌厲，主要是受高鐵交通利多與各項重大建設到位帶動。

近年高鐵特區華泰名品城、和逸飯店、新光影城、XPARK水族館、IKEA等先後開幕，冠德購物中心亦蓄勢待發，市立美術館、流行音樂中心、亞洲矽谷計劃、陽明交通大學全球校區等公建也持續推進中，加上區段還有雙語學校青埔國小、青園國小跟大園國際高中等明星學區加持，吸引不少家長搶先卡位，激勵高鐵特區房價蒸蒸日上。

江怡慧分析，機捷桃園段的房價彈升幅度高於大台北地區，一來是受桃園建設持續興旺嘉惠；二來是目前雙北捷運沿線，想找到1500萬元以內的3房住宅實屬不易，促使買盤湧入桃園。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

機場捷運 房價 機捷

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