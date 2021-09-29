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SOGO拚有感改裝 推台首家男性保養專區

經濟日報 / 記者楊涵婷／即時報導
SOGO／提供
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SOGO忠孝館1樓，34年來首度大規模改裝，並將香氛、香水等產品從1樓延伸至2樓，而7樓男裝層更新增男性保養專區，SOGO看好男性保養及彩妝未來趨勢，改裝費超300萬元。

SOGO表示，「體驗行銷」是百貨經營重點之一，百貨最大優勢在人與人之間的聯繫，以及質感空間為產品加分。櫃姐與消費者之間不僅僅是銷售關係，還能多一層友誼。

本次改裝以「現代風格」的理性、簡潔、內斂為設計主軸，並融合日式美學元素，期望能帶給消費者更美好的體驗。SOGO特別與設計師溝通，時間達一年以上，2樓即將於10月初開幕。

近年來，男性美妝市場持續成長，從新產品、美妝服務、到品牌行銷活動等，時尚品牌無不涉足男性時尚消費領域，相關研究表明，從2019年至2024年間男性彩妝複合年均成長率預計達5%以上。千禧世代男性，表示自己在美妝上花費了相當多的時間，讓自己得以展示出最好的一面。

SOGO忠孝館7樓「台灣首家男士保養專區」，SOGO表示看好男性保養風氣未來發展，同時也改良了過往許多男性消費者在採買過程中，樓層以女性為主且銷售人員過於熱情使顧客尷尬的情形。

SOGO

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