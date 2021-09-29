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他問樓下是公設能買嗎？ 網曝最怕「1情況」發生：會很慘

聯合新聞網 / 綜合報導
一位網友想購屋，下訂前才發現樓下是公設瑜珈教室，心生猶豫，發文請教其他人的意見。示意圖／ingimage授權
一位網友想購屋，下訂前才發現樓下是公設瑜珈教室，心生猶豫，發文請教其他人的意見。示意圖／ingimage授權

購屋須考慮的事項繁多，其中樓層的挑選也是重點之一。一位網友看上一處預售建案低樓層，下訂前發現樓下是公設瑜珈教室，擔心未來有低頻噪音困擾，因而打了退堂鼓，發文請問大家「會選擇樓下或樓上是公設的樓層嗎？

一位網友在《PTT home-sale》板發文寫道，日前看上一處建案預售屋的低樓層，原本都已談好準備下訂了，才發現樓下是公設空間瑜珈（韻律）教室，擔心將來入住後會有噪音的影響困擾，雖然代銷說明建案樓地板厚度有18公分、公設教室採挑高設計，還有使用時間管制，覺得是多慮了。但原PO還是相當猶豫，發文問大家「會選擇樓下或樓上是公設的樓層嗎？」

貼文一出，有人立馬留言「公設千萬別買」、「最好不要，你已經有疑慮了」；但也有人認為影響不大，「社區韻律教室不太會吵，也方便帶小孩下去玩，沒什麼問題」、「我家樓下電影院，住4年了都沒感覺，反而小孩跑跳吵都沒事」、「換角度想，你不用擔心樓下來跟你抗議噪音」、「這樣你客廳可以買有低音炮的劇院音響了」。

雖然正反兩方意見都有，有網友建議可「直接挑公設有在使用時間去趴在地上聽最準，我就是這樣」、「每個社區都不一樣，上來詢問不會有人知道真正的答案」，而且要小心「韻律教室變成其他用途，不要小看低能住戶」、「用途可能變更，變KTV，健身房都有可能，也不違法」、「若以後沒照原本用途使用，變成卡拉ok室或什個熱舞室你會吵死」。

買房 預售屋

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