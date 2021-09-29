遠創力行銷首案初登場 兩個月銷售逾五成

「遠創力行銷」為遠雄集團（5522）旗下遠雄房地產今年2月成立的子公司，首度對外接案，昨（28）日正式公開首發個案「康寶日出印象」，自7月底開始進場銷售，每日來人量約8到10組，兩個月來銷售逾五成，主要客源以有地緣關係的北投、淡水客為主。

遠創力行銷董事長張麗蓉表示，資金落地最好的工具就是房地產，且防疫期間著重居家環境，他們不斷思考家的需求，今年會開案的有兩個案子，包含首發案「康寶日出印象」總銷10億元、「樺龍青蔦」總銷逾30億元，位於青埔桃園高鐵A18站，預計今年年底會公開，業主為樺龍建設，估計總銷金額能達到40億元。

首發案「康寶日出印象」位於北投區關渡，由康寶建設規劃興建，為十餘年都更案整合改建，案名由來為「每當想到關渡，就好像看到莫內印象派的畫作，如同日出一般優雅自在」，規劃為56戶住家、4戶店面，坪數為23.4坪三房與41.2坪四房，目前開案價位，以三到四房含車位1,788萬元起。

康寶建設建築師劉致錚談及，在都更博覽會與遠創力行銷結緣，當初以為是詐騙集團，而今與遠創力行銷譜出合作的緣分。他說取得這塊土地的過程並不容易，要把家族傳承下的土地打造成大家喜歡的模樣，背後是他們付出十餘年整合的結果。

此案也攜手大師團隊，包含負責景觀設計的聿善設計總經理陳建名、打造燈光設計的總監袁宗南、創新公設設計的玄武設計建築師黃書恆、專利研發「Alfa Safe柱中柱」結構工法的總經理戴雲發。

張麗蓉特別提到，遠創力行銷對業主採用一條龍服務，可拆解為五個面向，包含協助業主「評估土地」、善用集團資源「整合建築團隊」、引薦專業「營造團隊」、提供專業「代銷服務」，到最後的業主接棒階段，輔助「二代傳承」也是遠創力行銷的優勢。

針對近日央行再度出手打房，業者表示，對此案的整體銷售狀況沒有造成太大影響，一方面是因為928檔期市況依舊熱絡，一方面是因為客群多為置產、換屋的族群，相對地沒有貸款需求。

展望未來，張麗蓉看好今年總銷金額會達到40億元、預計明年總銷金額能有80億元的佳績。