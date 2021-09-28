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克服疫情阻礙 臺馬工商團體如期舉辦2021年雙邊會議

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

為促進臺灣與馬來西亞雙邊經貿合作及技術交流，臺馬企業諮詢小組（Business Advisory Group, BAG）克服疫情阻礙，今（28）日如期舉辦2021年雙邊會議。BAG始於2018年馬國貿工部提議，希望藉由臺馬雙方企業人士共組BAG，進行民間緊密交流，並在會後將結論與共識，做為雙方政府建言，以推動台馬實質經貿關係。

本案在貿易局的指導與支持下，由工業總會擔任總秘書處，並邀集國內重量級的公會，如：電電公會、機械公會、工具機暨零組件公會、台北市電腦公會、醫療器材公會、保健營養食品公會、貿協清真推廣中心、商業發展研究院、中華民國物流協會、台北市進出口公會等公協會共同組成；馬國則由馬來西亞製造商聯合會（ FMM）擔任總秘書處。

臺方BAG特別聘請工總常務理事胡定吾擔任主席；藉由胡定吾在生物醫藥與金融投資的專業領域，與馬方進行良好的對接統整。馬國則由FMM理事李祖國擔任主席。雙方約定定期就智慧製造、資訊服務及新創、醫藥醫材、清真、電商物流等產業意見向雙方政府提供經貿政策建言。本次會議之結論，將交付臺馬經濟合作委員會（MTECC）作為政策建議。

由於疫情仍顯嚴重，本次BAG會議採線上方式舉行，由兩位主席共同主持。貿易局副局長李冠志親自到會表達關注，另外包括工業局、中小企業處、投資處等經濟部所屬單位亦到會掌握最新狀況。其餘包括工研院及台經院與顯示器協會、中國生產力中心等產官學代表均與會提供建言，雙方氣氛熱絡、溝通密切，且希望臺馬BAG模式，可以成為其它國家推動經貿合作的典範。

工總表示，本屆會議針對物聯網、工業4.0、醫藥醫材、清真產業與電商物流提出各項專業意見，希望能促進雙方產業技術之合作與交流，並提升我商在馬來西亞當地市場之競爭力；FMM則特別關注智慧製造領域，馬方對於臺灣在智慧機械的技術優勢十分讚賞，希望能引進臺灣專家學者提供技術與專業意見，幫助馬國提升智慧製造之能力，尤其希望與工研院及中國生產力中心等我國產研單位，進行技術交流協助馬國走向智慧製造領域。

此外，工總強調，臺馬之間貿易利益龐大，2020年馬國是我國第七大貿易夥伴，我國則為馬國第五大貿易夥伴，雙方貿易往來總額高達193.42億美元。若臺馬之間能在相同的國際標準上，推動安全認證優質企業（Authorized Economic operator）合作，顯能有效提升雙邊通關效率，強化兩國安全供應鏈之布建，對於鞏固雙邊產業之合作關係與貿易往來必能帶來實質效益。

馬來西亞 電商 疫情

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