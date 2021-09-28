台中宜居冠壓六都 8建案囊獲5大建築獎成最大贏家

不動產業界年度盛事「2021國家卓越建設獎」日前揭曉，台中今年共有8件獲獎建案。值得關注的是，「磐鈺雲華」連奪卓越獎、金質獎，成為最大贏家；「總太2020」則是全台唯一榮獲最佳環境文化殊榮的住宅案，替在地房市再添話題性。

另外，後疫情時代也推升宜居潮，包括「大塊森鄰」、「瑞恩悦琚」、「天際W ONE」等預售案都受到最佳規劃設計肯定。

「2021國家卓越建設獎」參選案件逾200件、比往年大增近五成，其中，台中近年新案爆棚，今年得獎建案多達8件、囊括5大獎項，不動產協進會暨世界不動產聯盟台灣分會理事長、龍寶建設董事長張麗莉強調，真實感受到我國公私部門對於建設上的用心，以及追求完美的執著，令人欣慰與敬佩。

盤點獲獎建案，總太地產繼去年以「總太織築」拿下最佳規劃設計類金質獎，今年再以「總太2020」榮獲最佳環境文化類金質獎，成為唯一蟬聯建商。

全案整體開發串連自然、地域及人文，如景觀設計保留大量綠地，且大面積使用透水性鋪面以利水循環，成功將住宅與環境交融；同時發揮大基地價值，不僅規劃43項全齡公設，更首創引進社區購物中心，提供住戶最完善便利的生活機能。

總太地產董事長翁毓羚指出，在硬體升級之餘，社區營造工程落實共好、共榮、共享理念，藉由發掘社區頭家、舉辦社區活動、聯網APP等促進社區經濟及凝聚力。

像是最近發起「好宅開箱」直播單元，透過住戶主動分享居家裝潢佈置及生活品質，不僅對內加深社區認同感、對外也消弭造鎮案過往容易產生擔憂的疑慮，打造獨樹一格的文化軟實力。

磐鈺營建機構今年也成一大亮點，以「磐鈺雲華」一案分別拿下最佳管理維護卓越獎、最佳施工品質特別獎。

該案攜手新加坡WOHA建築團隊，透過生態研究與模型數據實驗設計適合在地環境氣候的綠建築，並採隔層柱筋鎖接耐震工法，繼2016年後再奪獎；另旗下「大膳哲哲」、「昕昕裏山」也受到最佳規劃設計類金質獎肯定。

綜觀各大獎項，尤以最佳規劃設計類星光熠熠，其中「大塊森鄰」表現亮眼，以台中首座宜居住宅案入選卓越獎殊榮；金質獎則有主打宜居宅及智慧宅的「瑞恩悦琚」、「天際W ONE」、「U雋」。