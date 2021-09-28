海岬型指數一天狂漲9.5% 推升BDI指數漲5%

受到中國大陸傳出缺電問題跟市場缺煤有關，BDI（波羅的海運價指數）才回檔一天，連續兩天上漲，今（28）日最新的散裝船報價狂飆，指數飆漲5.19%，來到4962點，海岬型船舶漲幅最驚人達9.5%，來到8322點，市場缺船問題浮上台面。

全球原物料開始出現飆漲，冬天又是煤的需求旺季，散裝船大漲創12年新高後，周五下跌7點，周一立即上漲73點，指數來到4717點；周二最新的BDI指數來到4962點，上漲245點，漲幅達5.19%。

隨著中國大陸的「能耗雙控」升級，多省各地區企業相繼收到強制限電、限產、停產通知；根據國際專業機構推測，中國大陸長期處於煤炭供給不足導致的電力短缺，煤炭庫存減少是重要原因之一。

散裝船的專家指出，中國大陸今年7月、8月、9月一直電力都比較緊張，隨著煤炭庫存減少，中國大陸不用澳洲媒，必須改往其他地區戴運，質量、時間成本大增，市場今年以來缺船的情況就很嚴重，現在搶煤的議題再起，已進一步推升散裝船運價狂飆。

代表載運鐵礦砂的最大型海岬型船舶，周一指數來到7600點，漲幅已達2.79%，周二指數來到8322點，指數上漲722點、漲幅9.5%；其餘的散裝船指數也全面上漲。

根據統計，去年算是散裝船最差的谷底期，BDI指數最高只來到2097點，最低還一度出現393點，平均也僅有1066點；2021年最低點在1303點，最高出現在21日的4410點，指數回檔休息後，連續多天大漲，上周五小回，周一又上漲衝破日前高點，28日一口氣大漲，指數已經來到4962點，逼近5千點大關。

業界推估，散裝船本來就很吃緊，冬天本來就是載運煤的旺季，漲勢恐將擴大。國內經營散裝船的業者包括慧洋-KY（2637）、裕民（2606），其餘還有中航（2612）、新興（2605）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641），今年的獲利將跟著運價一起攀升。