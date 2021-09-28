總銷360億！京城攜手三地 台南打造科技園區

蔡天贊攜手鍾嘉村，台南造科技園區。高雄兩大上市櫃建商京城建設與三地開發強強聯手，將在台南仁德開發智慧科技園區，估基地面積廣達3.38萬坪，總銷高達360億元，將成為雙方未來十年營收要項，預計明年中取得建照後動工興建。

京城建設發言人周敬恆說，全案是京城跨足科技廠辦新領域的處女作，加上委託顧問公司調查結果顯示，台南是目前南台灣高科技園區重鎮，尤其是台積電在台南的廠區在南台灣是撐起一片天的超級產業，不但科技園區各科技廠普遍產值高、員工薪資高、消費水平也高，這樣的高端消費人口在台南隨著科技廠在台南逐漸壯大產值的效應下，愈來愈趨明顯。

細部分析發現，南科營運大好、區內廠商很多都有新的廠辦需求，有信心全新的仁德智慧科技園區開發案將獲得高度回響，預期可為京城建設及三地開發未來十年營業收入奠定厚實基礎。

周敬恆指出，以內湖科技園區為例，近五年營業額每年平均30%的速度成長，是大台北地區營收最高，聚集豐沛資金、技術與人才的科技園區；而這次仁德智慧科技園區開發案設計也希望師法內湖科技園區規劃。

台南科學園區以及路竹科學園區形成一條南部科技走廊，仁德的位置剛好位在廊道的中心點，具有強大的地理優勢。與三地開發合作，全案採「共同投資興建」方式開發，合資比例各為50%，未來雙方應按本比例出資起造，並承擔規劃、建造、銷售等有關損益及風險。

法人分析，京城與三地開發合作的仁德科技園區位於一號國道仁德交流道旁，交通相當便利，到高鐵台南站及台南科技園區都不到20分鐘車程，預期可以連接南科、路竹科到高雄橋科成為科技廊道，成為南台灣新主力科技產業聚落。

周敬恆表示，仁德智慧科技園區規劃四大單元A、B、C、D區開發，預計2022年06月取得建築執照，2025年第一區可完工，2032年全區完工，目前正規劃於取得建築執照後開始銷售，明年可以確認銷售時程。