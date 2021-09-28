Pchome 24h贊助《印象莫內光影體驗展》推紀念商品

沉浸式展覽《印象莫內－光影體驗展》即日起至12月19日於高雄國際活動展演中心正式開展，PChome 24h購物看好全新打造的展覽將再掀起話題熱潮，獨家冠名贊助，更攜手KKLIVE推出多款《印象．莫內》紀念商品，包含以摩登線條重新詮釋經典作品《靜物》、《日式步橋》的金玉良言托特包，和時尚又實用的桑拿大可郵差包；傘面內側印有《睡蓮》、《大碗島的星期天午後》、《沐浴者》等摺疊傘三款；居家與野餐必備的質感露營杯，以及《草地上的午餐》與《海岸松林》T-SHIRT兩款，還有PChome獨家款罌粟花田T-SHIRT。

PChome 24h購物亦同步販售已絕版的《再見．梵谷》熱銷品，包含T-SHIRT四款、雨傘兩款以及棉襪一款，邀消費者共襄盛舉藝文饗宴，以實際行動支持藝文活動，站上加碼祭出好康回饋活動，即日起至10月1日，於PChome線上購物全站單筆消費滿1,388元，登記即有機會抽《印象莫內－光影體驗展》高雄站雙人票（價值720元）。