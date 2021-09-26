大陸能耗雙控力度加大 台塑集團估利大於弊

大陸「能耗雙控」力度加大，傳出江蘇、廣東、浙江等化工大省對數千家企業採取停產停電等措施。對此，台塑（1301）集團主管表示就這個時間點，台塑集團寧波廠的產能未受到影響；反倒是能耗控管帶動石化品價格上漲，台塑集團評估整體影響「利大於弊」。

台化（1326）董事長洪福源表示，台塑集團在大陸最大的生產基地在浙江寧波，相較於江蘇已經亮雙紅燈，目前浙江只是黃燈，並沒有強制要求減產。不過從整個政策方向來看，接下來浙江政府可能還是會要求產能做一些調節，但因為政策還沒定案，實際影響現在還看不太出來。

台塑主管則表示，因為大陸能耗雙控，造成當地許多石化產能被迫限電減產，在供給不足的情況下，包括PVC（聚氯乙烯）、鹼、EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、AN（丙烯腈）等大陸石化品報價最近大漲，連帶拉升國際價格跟著上漲。

台塑集團評估，即使寧波廠產能受到一些影響，但相較於石化品價格會有擴散效應，隨大陸價格上漲，國際價格也會上漲，台塑在台灣、美國也都有產能，整體營收、獲利反而會受惠。

不過洪福源也提醒，各項石化品的價格不能一概而論，還要看上下游關係，因為這波限電的產業範圍廣，如果下游客戶受影響，對石化原料需求就會變少，石化品價格會掉下來；如果是下游需求很強，石化品供應不足，價格上漲力道就會相當明顯。

大陸為了朝碳中和目標邁進，持續加強節能減排，根據大陸國家發改委發布的「2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨錶」，大陸多個省份、城市上半年減排成效未達標，年底依照目標達成率實施能耗雙控，限制企業煤、電用量。國內業者觀察，大陸在這方面真的是展現企圖心，實施力度相當大。

不過推測台廠受影響程度相對較小。以PVC為例，大陸因為本身沒有產油，但是有產煤，大陸國內有高達八成的PVC產能是採取電石化，透過焦炭在電爐反應而得電石用來生產PVC，雖然成本較低，但電石法製程高耗能，比較不環保，受到這波限媒、限電的衝擊較大；相較之下，台塑的PVC製程是採取乙烯法，以輕油進料，受到能耗雙限的衝擊會相對較小。