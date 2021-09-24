陽明現金滿手 擬出資近百億買北市辦公大樓

海運市場大好，船公司滿手現金，長榮、萬海今年不斷進場造船、造櫃，全市場都在觀察陽明（2609）的資本支出動作，昨(24)日陽明公告今年度最大的投資案，不是買船也不是造櫃，而是公告辦公大樓購置徵求案，標的需在台北市，售價不高於100億元。

繼萬海航運斥資購入內湖兩棟辦公大樓後，陽明3月傳出要準備「鳳還巢」，把總部搬回台北，陽明海運24日已公告「辦公大樓購置案徵求公告」正式宣布要積極找樓，把總部搬回台北。

陽明新任董座鄭貞茂在上任後，力推「5心」目標，「讓長官放心」、「讓客戶窩心」、「讓供應商感到貼心」、「讓股東開心」、「讓員工安心」；期許在最短的時間內改善員工薪酬，考慮要增設員工宿舍，改善通勤等與員工福利相關事情。

因為有許多員工都是長期台北兩地通勤，考量陽明的總部位於基隆七堵，不僅交通不便，攬才更顯不易，隨著陽明獲利大好，買辦公大樓案已由低調找尋合適物件到正式公開招親，陽明海運公告「辦公大樓購置案徵求公告」，符合下列標的條件預售屋開發建商、屋齡 5 年以內新成屋或建地。

根據公司公告的標的條件，建物標的要位於台北市，符合現行建築法規（含耐震、消防安全等設計），獨棟商（廠）辦建築為優先考量，預計 2024 年底前可完工的預售屋或屋齡 5 年以內新成屋，建築規模約9,000-12,000 坪，這個部分要不含停車空間，平面停車位至少 200 個，有便利交通動線及大眾運輸（鄰近公車站，距離現有或規劃興建捷運站500 公尺以內為佳，如為預售屋，須可接受陽明設計變更，最重要標的售價不高於新台幣 100 億元。