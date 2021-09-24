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賺飽飽！富邦媒大股東WOORI出脫持股將進帳74.4億元

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

富邦媒（8454）大股東、南韓公司「WOORI HOMESHOPPING CO., LTD.（簡稱WOORI）」今（24）日申報轉讓3,800張持股，今富邦媒股價1,960元計算，將可進帳74.4億元，若以2014年富邦媒掛牌該年的年均最高價344元來計算，可說大賺超過61億元。

WOORI賣出3,800張後，持股還有1萬44182張。富邦媒總經理谷元宏表示，該股東為2005年公司從事電視購物，為發起股東之一，因近年富邦媒營收以電商為主，該股東也已辭去董事，應為財務操作。

富邦媒2014年12月掛牌上市，而WOORI早在富邦媒於2005年1月momo購物台正式開播，就已入股富邦媒，若以2014年股價年均最高價為344元來計算，可說大賺超過61億元。

富邦媒 股東

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