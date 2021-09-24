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法人看電動車前景無虞 可趁拉回布局

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

今年以來陸股先後受到監管政策趨嚴及近來恒大債務問題而拖累，連前景看好的中國大陸電動車三巨頭股價表現也受影響。投信法人表示，電動車市場前景無虞，市場依舊給其相當高的估值，投資人可伺機進場，以定期定額或單筆分批進場為宜。

陸股7月因教育類股監管政策而烏雲罩頂，連中國大陸電動車三劍客都遭到錯殺，近期更因恒大債務波及整個中國大陸市場。國泰全球智能電動車ETF（00893）基金經理人游凱卉分析，實際觀察產業及企業基本面，蔚來、小鵬、理想8月交車數據年增長表現優異，分別為48%、172%、248%；小鵬智慧車款的P5系列電動車將於本周上市，另外中國大陸電動車先驅比亞迪業績持續正向發展，本月E平臺3.0發布，實現電池車身一體化，打造的全新概念車ocean X也完成首次亮相。

另外，全球電動車霸主特斯拉近來也是動作頻頻，執行長馬斯克樂觀看待本季將迎來該公司史上最大一波交車潮，近來也將開始組建新能源團隊，以支持電池和可再生能源產業，未來有望挹注相關營收。

整體來看，中國大陸市場雜音只是暫時，加上全球包括中國大陸在內的電動車銷量皆有望逐月走升，投資人不僅要對電動車後市有信心，更要趁國際電動車龍頭廠目前仍處相對低檔時採定期定額分批布局，尤其觀察市面上電動車相關指數表現，ICE FactSet全球智能電動車指數近三年上漲約148%，漲幅不僅是全球股市的4倍，更遠勝過其他台灣及全球代表性的電動車指數。投資建議上，可在近期恒大雜音淡化後伺機進場布局，以定期定額或單筆分批進場為宜。

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