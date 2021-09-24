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台灣虎航×Rakuten Monkeys 台虎遊樂猿邀大家來同樂

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台虎遊樂猿邀大家來同樂。圖／台灣虎航提供
台虎遊樂猿邀大家來同樂。圖／台灣虎航提供

台灣虎航（6757）繼今(2021)年3月與國內職業棒球隊Rakuten Monkeys合作發表台灣虎航的首架彩繪機，隨後推出「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行活動，且受到市場熱烈迴響後，為慶祝台灣虎航七週年慶，再度與Rakuten Monkeys攜手合作，將於下（10）月9日在Rakuten Monkeys主場之桃園國際棒球場舉辦「台虎遊樂猿」主題日活動。預計主題日當天，將結合台灣虎航的活力及熱情、Rakuten Monkeys球賽現場的熱血氛圍，以及球場外的日本旅遊專區互動活動，邀請虎迷及10號隊友一起來同樂！

活動當天，從15時開始到球賽開始前，球場外的日本旅遊專區就有各式的趣味互動遊戲等著民眾來體驗，並準備了各種精美好禮。虎迷們也有機會在場外的舞台區與Rakuten Monkeys明星球員及Rakuten Girls來進行見面會。此外，現場還能購買到台灣虎航與Rakuten Monkeys合作的新款聯名商品包括紀念公仔、行李吊牌、矽膠杯蓋、3D拼圖飛機，以及暢銷熱賣的台灣虎航獨家logo商品等，是想一次收藏全部商品的絕佳機會。

此外，日本的秋田縣、岩手縣、茨城縣、三重縣、岡山縣、鳥取縣、島根縣、高知縣、佐賀縣、長崎縣及桃園市友好城市，包括：千葉縣、香川縣、宮崎縣、成田市、加賀市等十餘個縣廳單位也來共襄盛舉，將在球場外的日本旅遊專區設攤推廣當地旅遊特色及代表物產，營造滿滿的日式風情，讓受疫情影響久未出國的民眾，藉此稍微緩解日本旅遊中毒之苦，更在進一步認識這些充滿魅力的縣市之餘，作為規劃下一個旅遊目的地的參考。

有興趣的虎迷們，也可至台灣虎航官網臉書粉絲專頁(www.facebook.com/TigerairTaiwan)參加神祕派對留言抽獎活動，一人中獎二人同行，預計將送出50組免費入場門票，歡迎虎迷及10號隊友相約親朋好友一起來和虎將同歡。

台虎遊樂猿當天活動內容豐富，充滿歡樂外更有許多驚喜表演，精彩可期，並提供3,000份的入場伴手禮，內容包括獨家聯名口罩、樂天轟轟巾、必勝加油棒及Lemon+C氣泡飲等；同時，凡於現場加入台灣虎航tigerclub會員，即可獲得限量會員禮包括樂虎包及航點賓果卡，有機會抽中台灣虎航日本不限航點來回機票大獎，當天Rakuten Monkeys贏球，還有更多加碼好禮喔！更多相關訊息請見活動網頁(http://ttwday-rakuten.tigerairtw.com/)。

台灣虎航 岡山

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