防疫可再放寬？ 柯文哲：已達降至一級標準

台北市政府今（24）日召開防疫因應記者會，台北市長柯文哲表示，目前不只台北市，全台灣的不明感染源個案數都降到非常低，「我們已經達到降到一級的標準」。

柯文哲表示，按照中央流行疫情指揮中心規範，疫情警戒一、二、三、四級標準都很清楚，以台北市為例，已經連續二周沒有發生不明感染源超出標準的情形，本島各縣市不明感染源數也都很少，已經達到將警戒降到一級的標準。

柯文哲表示，他不贊成一直保持勤洗手、戴口罩、逐桌敬酒要挨罰的生活，領薪水的人不覺得受影響，但像是夜市攤商，少開一天就少賺一天。

柯文哲表示，但若真的要降到一級，疫情卻隨時可能反撲，可行的辦法是拉高疫苗覆蓋率，地方政府已經努力將不明感染源壓到最低了，降到接近一級的標準，接下來問題就是，該怎麼用最快的速度，讓疫苗覆蓋率增加。

柯文哲強調，未來若要降級，疫苗覆蓋率、邊境管制、防疫措施這三點，還是一定要做好，他建議儘早啟用疫苗通行證，台北市已經和中央連線好了，只等官員同意就能上線。

柯文哲表示，歐美國家很多都用打過疫苗，作為管制的標準，他認為打過兩劑疫苗的可以先解禁，不然像台北市到現在為止，都還是禁止老人共餐，應該要開放已完整施打過兩劑疫苗長者，回來參與老人共餐。