SCFI指數再創新高 美東線運價續揚

本周的運價繼續上漲，最新一期貨櫃輪市場運價SCFI（上海出口集裝箱運價指數）最新一周指數來到4643.79，周漲幅0.46%，再度刷新歷史紀錄。

本周最新運價出爐，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到11,976美元，漲幅1.85%，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7,551美元，漲幅0.36%；遠東到美西每FEU達到6,322美元，較前一周持平。遠東到地中海每TEU 7,498美元，較上周回跌0.17%，這是自地中海4月運價起漲以來首次回檔。

目前碼頭塞港情形無解，這個情況推估會延續到2022年上半年，要看各港口的作業概況，也有可能會出現全年都塞港的情況；航商運價凍漲，市場需求強勁，仍可透過其他附加費用方式加價，基本運價只是參考用，對於貨主來說，能不能準時把貨送到客戶手上才是最重要。