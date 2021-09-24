SCFI指數再創新高 美東線運價續揚
本周的運價繼續上漲，最新一期貨櫃輪市場運價SCFI（上海出口集裝箱運價指數）最新一周指數來到4643.79，周漲幅0.46%，再度刷新歷史紀錄。
本周最新運價出爐，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到11,976美元，漲幅1.85%，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達7,551美元，漲幅0.36%；遠東到美西每FEU達到6,322美元，較前一周持平。遠東到地中海每TEU 7,498美元，較上周回跌0.17%，這是自地中海4月運價起漲以來首次回檔。
目前碼頭塞港情形無解，這個情況推估會延續到2022年上半年，要看各港口的作業概況，也有可能會出現全年都塞港的情況；航商運價凍漲，市場需求強勁，仍可透過其他附加費用方式加價，基本運價只是參考用，對於貨主來說，能不能準時把貨送到客戶手上才是最重要。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言