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商用不動產交易季增40% 三大趨勢成形

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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商用市場逐漸走出國內三級疫情的陰霾，信義全球資產公司統計Q3上市櫃法人大型交易， 截至9月21日，商用不動產總交易金額404億元，較上一季成長40%，以工業地產類產品需求最旺，買方動能仍以科技業為主，占整體近30%。

信義全球資產總經理柯宏安表示，第三季商用不動產，以工業地產類產品交易231億元、占57%最高，交易區域主要在新北、桃園，其中新北的土城工業區就有3筆交易，包含家登精密、皇鼎建設、中探針等企業投資。

桃園主要交易則在中壢工業區，包含高來、日月光、晟銘電等企業。

廠辦類產品交易則以98億、占24%居次，其中本季規模最大筆為三商美邦人壽以34億元買下今年才取得使照的華固智富中⼼⼤樓整棟，顯然購買整棟廠辦已成為近年企業擴編新選項，也牽引建商購地佈局轉向。

柯宏安分析，雖然仍需留意國外經濟與疫情變數，但投資台灣回流金額已破1兆3億元，產業資金水位高，仍是第四季市場重要立基點。

未來商用不動產會有三趨勢：

第一，疫情下宅經濟持續旺盛，電商與物流業積極布局物流配送系統，會持續購地蓋物流中心。

第二，企業總部舊換新需求高，全新整棟廠辦更受青睞，帶動建商買地蓋廠辦、商辦比例提高。

第三，因應即時生產需求且考量供應鏈群聚，企業會在既有基地周邊擴大購買整併可立即使用的廠房。

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