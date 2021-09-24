加油不急！下周油價估持平

OPEC+減產執行率超標，但考量亞鄰最低價規定，預估下周國內汽油、柴油每公升價格均不調整。

根據中油浮動油價公式，累算至9月23日的調價指標7D3B周均價為每桶73.58美元，較上周72.89美元上漲0.69美元；新台幣兌美元匯率27.778元，較上周27.718元，貶值0.060元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.5元及1.4元。不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，尤其以韓國為主要指標，預料中油將吸收部分漲幅，下周汽油、柴油價格每公升將不調整。

若依預估調整幅度，92無鉛汽油每公升為28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。