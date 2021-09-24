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有情有義 台灣房屋成立離職、復職服務中心

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／台灣房屋提供
圖／台灣房屋提供

台灣疫情趨緩，房市買氣回溫，房仲業也積極招兵買馬，台灣房屋宣布第4季擴大徵才千人，除了廣納理念相同的業界好手投靠，也首創「離職復職服務中心」，針對離職或想復職員工提供諮詢輔導。

台灣房屋表示，離職復職服務中心服務對象包括直營或加盟店，凡曾任職台灣房屋集團的員工，在轉職後，協助他們繼續成為各行業尖兵，離職後如果生活上有法律問題，公司仍可免費諮詢。有復職心願的，也可在專人協助下，重返熟悉的職場，再創人生的新高峰。

台灣房屋也針對全體在職員工，推出「解憂隨身聽」服務，不管同仁在工作上、人際關係、感情甚至是家庭問題，只要任何需要解憂解惑的疑難雜症，都透過內部的Line官方帳號，和特聘的專業諮商師對話，抒發情緒，如有需要還可以進一步面談，過程保密，希望成為同仁最強大的心靈避風港。

台灣房屋集團總裁彭培業表示，直營或加盟店夥伴，都是台灣房屋的家人，不管是在職解憂，離職復職的職涯諮詢，都歡迎透過集團資源，紓壓解困，找到自己的職涯定位。

他表示，人才是公司資產，把對的人放在對的位置，讓員工發揮最大效能，是主管和公司的責任。集團越大責任也越大，協助全體員工，以及加盟夥伴和公司一起成長，是社會企業責任的一部分，希望陪伴同仁打造屬於自己最璀璨的事業舞台。

離職 房仲

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