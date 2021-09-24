TOYOTA攜手車主 種樹護大地

溫室效應導致地球暖化日益嚴重，所引發之氣候變遷問題，已經成為全球都相當重視的議題，TOYOTA身為全球第二大銷售量汽車集團，全力用行動在全球投入節能減排推動。和泰汽車（2207）代理TOYOTA擴大投入櫻花鉤吻鮭棲地復育、植樹造林，預計至2022年完成1萬3千棵樹木種植，並進行三年養護。

和泰汽車代理TOYOTA，自2017年開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，克服海岸造林困境，2021年9月達成「種植50萬棵里程碑」，植樹效益不斷擴大，從海岸線開始延伸到森林，進軍櫻花鉤吻鮭棲地進行植樹保育。買車的車主可以在TOYOTA 官網上查詢自己的樹，種植在哪裡的區域。

受地球暖化的影響，近年來台灣海岸線不斷退縮，國土流失、生態破壞，搶救海岸線成為刻不容緩的任務。和泰汽車從2017年4月開始，展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，每售出一台TOYOTA新車，即幫每位車主在海岸線種一棵樹，讓車主在買車的同時，也能一同為環境永續共存盡一份心力。

過去，台灣武陵地區過去因過度開發，使台灣國寶魚-櫻花鉤吻鮭的棲地生態遭到破壞，面臨滅絕危機。在雪霸國家公園、武陵農場與林務局合力拆除攔砂壩，人工養殖放流、廢耕地植樹等努力下，至今已成功復育超過1萬尾。「廢耕地植樹造林」可淨化水質，穩定水溫，提供水棲昆蟲棲息，讓櫻花鉤吻鮭可生存於低於17度的水溫，並獲得穩定食物來源，因此「TOYOTA一車一樹」除了持續於沿海造林外，將於今年投入武陵地區「廢耕地棲地復育造林計畫」。

林木專家也表示，根據各種研究都證實，樹木具有吸存二氧化碳並固定碳素之貢獻在全球減緩溫室氣體之策略中已是經國際間確認之事實。也因此，由大量林木所組成之森林生態系對人類生活所發揮之功能將不僅止於國土保安、水源涵養、氣候調節、木材生產、野生動物保護、生態教育、健康旅遊及性靈陶冶等公益功能而已，尚有固定大氣碳素，降低大氣中二氧化碳排放之功能。