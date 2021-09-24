疫情下23.5%學生失去原有工作 85%計劃開學後打工

長達近3.5個月的「最長暑假」終於結束，全台學生們自上周起陸續回歸校園，全台最大打工平台小雞上工趁開學之際公開大學調查報告，發現63.7%學生因疫情影響打工機會，更有23.5%失去原有打工機會，使得計劃開學後打工的學生占比創新高，並預計每月花費60小時以上打工。最受歡迎打工類型前三名分別為餐飲服務、行政文書及門市銷售。

今年暑假期間遇本土疫情爆發，導致學生打工機會銳減，據小雞上工調查發現，計劃開學後打工的學生占比高達85%創新高，在打工時間方面，超過20%學生計劃每月花費60小時以上打工占比最高，換算下來平均每天需花費至少兩小時打工、其次為11~20小時占比16%。

在期待收入部分，35%學生希望每月可賺取5,001~10,000為最多、其次為10,001~15,000占比24%，若明年基本時薪真的調漲3%，距離大學生期望月收入10,000即可更進一步，對於學生族群而言不無小補。小雞上工進一步了解學生族群打工類型取向偏好，發現最受歡迎打工類型分別為門檻相對低的餐飲服務類、工作內容相對輕鬆的行政文書類與門市銷售類，另有近30%學生希望尋找時薪相對高出許多的家教/補習班老師。

適逢大專院校開學之際，小雞上工針對大學生們進行生活費大調查，發現大學生每月總生活花費與去年相同，維持在8,000以下，其中伙食、交通及日常生活用品開銷占比約60%，而娛樂休閒僅占12%，可見大學生在玩樂花費上還是有所節制。

小雞上工發現，學生在彩妝保養品/服飾配件類花費則較去年減少近8%，而其他類花費卻增加6%，推測與疫情爆發有高度相關，遠距教學下治裝費降低、3C周邊費用增加，再加上防疫減少外出機會，而增加線上影音串流平台或遊戲課金等花費。

據小雞上工調查報告顯示，近50%大學生因忙於課業或打工導致起不來吃早餐，因此幫助學生在忙碌生活中也能兼顧健康，特別推出開學小確幸活動「你上課 我請客 一年早餐免費吃」，邀請全台大學生們即日起至10月15日止於活動網頁簽到，即可獲得「一年份麥當勞早餐」抽獎資格一次，再加碼抽100份7-11百元禮券，希望能在疫情期間補貼學生族群一點伙食費。