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溢價近八成 華固標出南港新地王

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

台北市地政局今（23）日標售南港靠近捷運昆陽站一處875坪土地、底價約25億元，共吸引5封投標單，建商F4中就有華固、遠雄進場投標，最後由華固建設以總價44.8億元、每坪約513萬元，溢價近八成得標，創下南港的土地實價單坪新高。

台北市土地開發總隊今日共標售兩筆土地，文山區政大段四小段840地號、底價1.6億元，因無人投標，宣布流標，而南港區玉成段二小段728地號、底價25億元，共吸引五封標單，最終由華固溢價近八成得標，從開標結果顯示開發商對於南港前景看好，尤其是南港路兩側的軸帶，將會是南港未來幾年的發展亮點。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒分析，此次標售基地近昆陽站，馬路對側為國產集團未來總部大樓，同街廓西側鄰地729地號為2017年潤泰新向國產購置、與日本三菱聯手打造，已於去年10月取得建照之27樓鋼骨造「南港玉成段企業總部案」，南側732地號鄰地則為年初由慧榮科技取得最優申請人之台鐵局都更事業實施者的個案，周邊全是未來頂級企業總部大樓。尤其當初慧榮科技回租租金底價每坪就要1800元，一經標脫，等於抵定未來租金2000元、售價破百萬的格局。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年台北市土地交易南港一直都是熱門的區段，過去南港土地利用大多都以工業為主，不過隨台北市都市擴張發展與產業外移，加上南港的鐵路地下化，工業區也陸續重劃或變更做為住商使用，台北市的東區門戶計畫更讓南港能見度大增，近年南港地區也出現許多高額的土地交易，許多大型建商與壽險也積極參與南港的投資案。

按該區土地使用管制規定，特定商業區之住宅使用樓地板面積比例最高不得超過50%，吳紘緒認為，以目前台北市頂級辦公室一屋難求，指標大樓穩站每坪4000元的條件來看，南港未來高級辦公室無論在屋齡、建材、價格、聚集經濟都頗具競爭力，因此仍為建商、壽險業兵家必爭之地。

建商 華固

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