新建案大膽開高價 專家：2大關鍵原因嚴重干擾建商推案

據住展雜誌統計，今年截至9月20日為止，北台灣三都新建案釋出銷售的可售戶數竟急劇減少；其中台北市可售戶數累積為4,610戶，新北市為15,007戶，桃園市則有11,708戶，均比去年同期減少，年減幅依序分別約為8.6％、31％、27.6％。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期市場需求面仍旺，但供給面受到「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素影響而縮量，導致新建案市場供需失衡，這也成為近期新建案敢大膽開高價的背後原因。

房市景氣好，但北台灣三都供給量不增反減，可能與「房地產政策」、「本土疫情爆發」、「營建成本持續飆漲」與「缺工」等關鍵因素有關；其中，本土疫情爆發對市場衝擊已明顯下降，但後二者仍嚴重干擾建商正常推案，更直接導致部份建商手頭上土地找不到包商，未能開工、推案，眼睜睜看著有錢賺卻沒得賺，市場供給量因而受到限制。

今年截至9月20日止，台北市以內湖、信義、士林等三區供給量減少情況最嚴重，年減幅從七成多到八成多不等，其中又以內湖缺貨最為嚴重。

何世昌分析，內湖今年新建案竟只釋出53戶，較去年同期大減三百餘戶，年減幅高達約85％。內湖受惠於內科強勁的購屋需求，近年來建案銷售快速，但新案開發速度卻遠遠跟不上，使住宅缺貨的情況急劇惡化，少數開賣的新建案奇貨可居，價格一路漲不停，更帶動中古大樓價格快速上揚。在此環境之下，未來內湖一般住宅案開價出現三位數，已經是可以預期的事了。