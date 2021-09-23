家樂福提前振興早鳥開跑 動員三大通路單筆滿399送600
家樂福迎接32周年慶，提前宣布大手筆端出30億元振興金，推出專屬會員活動。持紙本5倍劵到全台家樂福量販和超市分店消費，量販店單筆消費滿1,000元、超市單筆滿500元，即可兌換食衣住行全包總價值超過1萬元獨家優惠「家樂福10倍劵」1本，全台限量30萬本。
家樂福週年慶大手筆還不只如此，總金額100萬週週抽5倍返還金，不限支付方式單筆消費，量販店1,000元/超市500元/線上購物1,000元，每週抽10位每位最高2.5萬元。
家樂福也提到，五倍劵最划算消費之一就是購買家電，結合全家五倍券之力，汰舊換新家中所需大小家電，家樂福32週年慶也推出持紙本5倍劵單筆消費滿500、1,000元就送家電抵用劵，希望刺激買氣。
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