家樂福提前振興早鳥開跑 動員三大通路單筆滿399送600

台灣最大餐飲外送平台foodpanda因為規定合作店家「外送、內用同一價」，又規定店家不得拒絕提供自取服務，被公平會重罰200萬元與限期改進。店家不爽被foodpanda管制，還要上平台提供服務的原因是什麼？台灣餐飲業沒有其他外送服務或餐飲外送平台選擇嗎？在業內看來，買賣雙方甚至消費者都接受了定價模式，公平會卻硬要規定平台業者提供同等的定價機制，恐怕才是聯合行為。

2021-09-23 10:24