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救國團FUN大振興五倍券 住宿、營隊、運動中心享優惠

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
救國團今宣布推出「救國團FUN大您的振興券〜享優惠、做公益、揪團一起來」方案。圖／救國團提供
救國團今宣布推出「救國團FUN大您的振興券〜享優惠、做公益、揪團一起來」方案。圖／救國團提供

振興五倍券即將上路，救國團今宣布推出「救國團FUN大您的振興券〜享優惠、做公益、揪團一起來」方案，鼓勵民眾參加救國團旅遊、課程、活動及住宿活動中心，救國團會將收取「振興五倍券」整體券值提撥5%作為公益基金，捐助「張老師」基金會等其他公益團體，放大五倍券的公益能量。

救國團今公布FUN大振興五倍券優惠方案，包括青年活動中心(金山、復興、日月潭、溪頭、阿里山、曾文、梅山、水漾、墾丁、天祥、金門、澎湖等)住宿使用紙本五倍券，享平日(周日至周五)入住指定雙人套房1500元、指定四人套房2000元，再依人數贈送早餐，另加碼憑面值200元五倍券一張，可加購風味套餐一套。

秋季及冬令營隊(含全國性及自辦性營隊)部分，救國團推出臨櫃報名使用紙本五倍券券值放大20％，並附贈每人救國團青年活動中心「住宿餐飲抵價券」200元乙張(送完為止)，此外，面額200元券可抵活動費240元、面額500元券可抵活動費600元、面額1000元券可抵活動費1200元，每項營隊最多使用3張紙本券(不限面額)，至多可抵活動費600元。

救國團各縣市終身學習中心的研習課程和冬令兒童營隊部分，救國團說，用紙本五倍券報名即享全台62間學習中心新生9折、舊生85折早鳥優惠、舊生帶新生兩人同享85折，以及加碼贈送住宿折抵券及冬令兒童成長營優惠等。

此外，在救國團受託經營的各運動中心，包括台北市各運動中心(中山、南港、信義、大安、文山、內湖)、新北市各國民運動中心(蘆洲、土城、汐止、永和、林口)、桃園市桃園、中壢、八德國民運動中心及南區青少年活動中心、新竹的竹光國民運動中心、台中朝馬國民運動中心、彰化秀傳醫院的阿斯貝克運動中心等，也分別就回數票、研習課程、兒童營隊、場地租借等，提供超值優惠方案，相關優惠辦法可洽救國團及各運動中心。

救國團主任葛永光表示，現階段救國團是「以公益為主的服務型社會企業」，救國團的存在就是要幫社會取暖，邀請民眾一起用五倍券支持救國團活動，集結善念打造台灣抗疫磁場。

救國團 五倍券

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