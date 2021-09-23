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玩美移動旗下玩美彩妝App推出旗艦功能「玩美時光機」

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

訊連（5203）轉投資玩美移動旗下「玩美彩妝」App，以頂尖AI、AR技術開發虛擬彩妝、髮色、肌膚檢測等功能，是深受使用者喜愛的自拍App。 玩美移動再次以走在時代前沿的AI GAN（Generative Adversarial Network生成對抗網路）技術隆重推出全新功能──「時光機」。

AI GAN技術簡單來說，是能生成與真實數據相似的擬真 數據，也因此玩美彩妝團隊利用此一進階AI技術為使用者帶來有趣時光機功能，讓使用者可透 過此模擬器看看當下的自己「回到過去」及「穿越未來」的模樣。

玩美彩妝「時光機」功能可讓使用者自行調整12歲至70歲等不同年紀的模擬樣貌，使用方法也非常簡單：使用者可即時拍照或選擇一張相簿中的照片，時光機即會開始自動進行模擬流程，模擬完成的結果可透過下方滑桿自行調整期望看到的年齡樣貌。呈現結果共有四種不同模式可做選擇：單張相片、前後對比、四格對比和影片模式。

「玩美時光機」功能甫一推出就已吸引許多 IG 微網紅們紛紛搶玩，並掀起一陣玩美時光機跟風潮，許多粉絲留言驚呼「70 歲還是很美」、「我小時候真的長這樣」，也有媽媽網紅放 上小孩照片搶先看他長大模樣，更有情侶搭著「時光機」浪漫地體驗一起變老。

美時 網紅

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