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阿聯酋航空啟動全球招募計畫 因應全球營運擴充需求

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

隨著各國陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空持續強化全球運能，擴展航線以滿足旅客的飛行需求，並宣布啟動全球招募計畫，未來六個月內將招募3,000名客艙機組人員及500名機場服務人員加入阿聯酋航空團隊，前往阿聯酋航空的轉運樞紐中心杜拜任職。

此次全球招募計畫提供的職缺，為常駐杜拜以及需要第一線面對旅客的人員；阿聯酋航空希望邀請個性和善、充滿活力，有服務熱忱的人才加入成為夥伴，以如同阿聯酋航空品牌大使的身份走訪全球、與世界交流。

因應全球各國邊境陸續鬆綁，帶來持續增長的航班需求，阿聯酋航空已陸續召回在去年受新冠疫情減班影響而停工的飛行員、客艙機組人員和其他營運相關人員。目前，阿聯酋航空已恢復全球近9成航線，飛往超過120個城市；並預計於2021年底恢復7成機隊運能，讓更多阿聯酋航空的旗艦客機A380重返天際。

杜拜憑藉政府強而有力的領導，迅速於阿拉伯聯合大公國境內實施疫苗施打計畫，制定明確的防疫規定與機制，並透過各公家機關與企業的緊密合作，已迅速並安全地於2020年7月解封，重啟商務與觀光旅遊。

阿聯酋航空 杜拜 航線

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