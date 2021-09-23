高速公路也有電動車超充站了！北基插旗西螺服務區

連鎖加油站業者北基國際持續轉型布局電動車充電商機，看好電動車遠程通行的充電需求，旗下新品牌「TAIL特爾電力」，今天宣布在中山高西螺服務區的北上加油站，設置首座超快充電站，並且預計今年底前會在全台國道建置12個超快充電站，為各廠牌電動車主解決南北往來的充電需求。

高速公路也有超充站了！ 北基國際副董事長暨發言人何佳璟今天開心表示，此次在西螺服務區打造的超快充電站，創下台灣電動車能源服務業界的「四個第一」，包括國道第一、加油站第一、雲林第一、及全台第一座兼具CCS1&CCS2雙充電介面的DC直流快充設備。

何佳璟說，為迎戰電動車浪潮，北基攜手台達電，持續在全國布建電動車充電站。今天在西螺服務區設置首座超快充電站，宣告北基的環島快充站布點計畫正式展開，北基預計今年底前會在全台國道建置12個超快充電站，平均每站提供兩座200KW的超快充電樁，可同時服務4台電動車充電。

另外北基也設下目標，希望2025年前要在全台建置400支DC直流快速充電樁、以及近千支目的地充電樁。

北基主管強調，公司布局充電樁不會一味追求建置數量，而是會採用關鍵點位的策略，希望從全台交通要道，延伸至都會區全面布點，建構出點線面的全路網型電動車生活圈，真正滿足電動車主的充電需求。在此之前，北基6月也剛宣布與擁有全台610座停車場的「城市車旅」合作，鎖定都會停車熱點建置DC快充。

北基是國內知名的連鎖加油站業者，透過與中油、台塑化合作，目前在全台擁有57座加油站。不過面對電動車浪潮席捲，北基積極轉型，搶攻電動車快速充電樁商機，北基今年成為台達電的電動車充電設備經銷商，取得經銷資格並具備安裝維護能力。