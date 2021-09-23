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打擊虛假貿易 國泰攜7銀行與長榮陽明組區塊鍊聯盟

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
國泰世華攜手7大銀行與2大國際航運商推「環球貿易共享區塊鏈」，甫獲金管會核准試辦。
國泰世華攜手7大銀行與2大國際航運商推「環球貿易共享區塊鏈」，甫獲金管會核准試辦。

國泰金控（2882）與國泰世華銀行於2020年推出「環球貿易共享區塊鏈」，為台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換之平台，近日獲金管會銀行局核准試辦。國泰金控今（23）日上午舉辦線上記者會，宣布貿易區塊鍊聯盟成員已增加至8家銀行，同時航運雙雄陽明海運（2609）、長榮海運（2603）與多家業者也都加入。透過區塊錬加密不可逆技術，可防範企業跨銀行重複融資並強化風險控管。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，進出口貿易是台灣經濟命脈，但隨著疫情全球擴散，也面臨「虛假貿易」與貿易融資風險。這次「環球貿易共享區塊鏈」，攜手聯盟銀行將區塊鏈及數位化流程導入至現行貿易融資的作業場景，解決金融機構間資訊不對等而衍生的管理風險，並運用流程數位化加速撥款效率，協助企業永續發展。

李偉正也說，未來國泰世華將持續推動結合同業及異業合作的模式，擴大資料源的取得，運用數位服務加速資料共享，提升金融機構的營運效能與風險控管能力，打造共好的「供應鏈金融生態圈」。

據財政部統計，台灣今年前8月的出口貿易突破2,800億美元，年增率超過30%。國泰金與台灣多家金融機構，包括上海商銀（5876）、台中商銀（2812）、新光銀行、陽信商銀、遠東商銀、元大商銀、永豐銀行等8家銀行，以及陽明、長榮二大海運，共同打造台灣首例企業金融資料交換平台，介接貨運提單資訊至「環球貿易共享區塊鏈」上，讓平台資料樣態更為豐富，聯盟目前正與海空運承攬業者鑫享科技、物流供應鏈管理平台天脈科技，以及電子提單系統商Bolero洽談中。讓彼此能在兼顧安全與效能的情況下，進行跨行資料傳遞與驗證，有效防範企業跨行重複融資並強化銀行風險控管能力。

國泰世華銀行看好國際貿易、供應鏈金融及企業融資成長潛力，推出「環球貿易共享區塊鏈」，將區塊鏈運用於現行進出口貿易融資的傳統作業場景，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時，並能在保護交易隱私的前提下，針對各聯盟銀行傳送的交易資訊進行比對驗證，提高資訊的可信度，降低企業重覆融資風險，強化跨銀行的風險控管能力。

國泰世華 區塊鏈 國泰金控

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