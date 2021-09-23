東森旗下熊媽媽買菜網首度直播開賣 打造網購生鮮2.0

東森（2614）旗下熊媽媽買菜網首度直播開賣，短短25分鐘200箱、5,000顆紐西蘭奇異果被搶購一空。東森購物總經理彭鴻珷表示，熊媽媽買菜網與東森購物網發揮生鮮與自營民生商品雙優勢，全方位打造網購生鮮2.0新版圖。

熊媽媽買菜網的產品，包括生鮮類食品和熟食、五星飯店美食、禮盒、量販商品、家用餐廚等商品可供挑選。結合「買菜＋民生必需品＋贈禮需求」功能，快送範圍為雙北地區，每日分為十個配送時段，保證三小時內立即送達，提供消費者便利、即時的生鮮服務。

熊媽媽買菜網去年底與東森購物網強強結合，東森購物網旗下擁有東森農場品牌，支持在地小農、精選優質在地農產品，廣獲全台縣市首長讚譽口碑推薦，「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，品項數量接近上萬件，其中有將近5,000件是冷藏、冷凍生鮮品項，每件蔬菜都會做農藥殘留檢測。

熊媽媽買菜網成立於2015年，以「輕鬆買菜、一指抵家」的經營理念，以平民親切實惠的價格、多元豐富的商品選擇，吸引家庭型與企業型客戶，成為台灣生鮮電商的主要平台之一。 去年營收規模約為1億元，今年可望來到1.4億元。