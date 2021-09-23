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CPTPP影響農業 陳吉仲：以日、越為參考模式

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
農委會主委陳吉仲表示，加入CPTPP農業會遭受可能的衝及，這幾年都有完整評估。本報資料照片
農委會主委陳吉仲表示，加入CPTPP農業會遭受可能的衝及，這幾年都有完整評估。本報資料照片

台灣遞件申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），針對國內受影響產業，經濟部長王美花說，CPTPP持續都有盤點與檢討受影響產業，以及政府對應配套、並與相關產業溝通，昨遞件後，會針對最新情形、數據檢討，進一步相關溝通和評估。

加入CPTPP，農業影響也將首當其衝。農委會主委陳吉仲表示，加入CPTPP會遭受可能的衝及，這幾年都有完整評估。他說，以CPTPP時一個會員國中的日本、越南為例，他們零關稅的期程，可以有16年到21年不等，能做產業結構調整，也有保留一定比例不是零關稅，例如越南有3％、日本2.8％不是零關稅，因此有幾百品項的產品，大部分是農產品，不在零關稅中。

陳吉仲說，目前在模擬各種談判時，以日本、越南可能的模式，作為台灣加入CPTPP會員國的基礎，「基本上該保護到的還是會保護到」，其他不受影響的就會放到零關稅期程。

政務委員、國發會主委龔明鑫表示，國發會有做模型模擬，現在看起來許多國家會申請加入CPTPP，除了大陸條件較差，有表達想要加入的，包含英國、南韓、菲律賓、台灣等，若都陸續加入，台灣卻沒加入，受影響產業，包含石化、塑膠、橡膠、鋼鐵、金屬、化學、建材等，要面臨比較高的關稅障礙，整體產值出口會受到影響，服務業也會受到影響。

龔明鑫說，如果台灣加入，經濟效益會比較顯現。但還是有某些產業會受到影響，影響比較大的，按照模擬的確是農業部門，還有汽車零組件，將會受到較大影響。

CPTPP

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