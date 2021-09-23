「台康生技」不生產疫苗，為何郭董BNT、高端都得靠它？

大疫當前，你打疫苗了嗎？若你接種到的是「高端」或是「BNT」，那「台康生技」便是讓你如期接種、衝高台灣接種率的關鍵推力！

台灣第一支國產疫苗「高端」，從前期的製程研發，到後期的大規模生產，背後技術全都依賴「台康生技」。

9月初，「BNT」疫苗順利抵台前，除了鴻海集團創辦人郭台銘的奔波協調，郭董背後重要的「疫苗顧問團」，其實也是「台康生技」經營團隊。

掌握CDMO趨勢，前導工廠轉骨上櫃企業

台康生技究竟厲害在哪？為什麼明明不是「疫苗開發端」，卻能在疫苗戰役中扮演關鍵角色？

要說清「台康生技」的核心競爭力，還需追溯起台康成立的背景。

座落在汐止生技園區的台康生技，前身其實是「財團法人生技中心」於2001年所成立的「生技藥品前導工廠」。

有別於一般生技藥廠，該工廠並非負責包裝、裝填等初階工程，而是全國第一座能從產品設計、製程評估到放大規模，一條龍通包的生技工廠。

這座20年前建成的工廠，即便放到今日，依舊是業界翹楚。

然而，如何將一個原先僅是財團法人架構下的「工廠」，轉化成能夠盈利的「企業」，才是台康能走到今天的關鍵。

千里馬，還需遇見伯樂，伯樂就是台康生技總經理劉理成。

談及九年前回台灣創業的初衷，劉理成不諱言，正是這座工廠，讓他決定放棄國外高薪，回台創業。

「前導工廠聚集了60人的人才庫，是全台少數對藥品研發、製造都非常了解的團隊，」劉理成認為，只要能善用這批人才庫，必然能夠在掌握下一波生技趨勢。

劉理成口中的趨勢，指得正是近兩年，生技產業所熱議的「CDMO」。所謂CDMO，簡單來說，就是為其它公司，提供生技產品上的開發與製造服務。

現在說來簡單，但在九年前，「CDMO」的概念，在生技產業仍尚未風行。劉理成可說是當時台灣第一個提出此概念，並付諸行動的創業家。

當時，剛回台的劉理成，還跟生技業的投資大老林榮錦有一段有趣的對話。他回憶：「當時我跟林榮錦提及CDMO，他還反問我，你所指的是提供研究的CRO，還是指提供生產的CMO。我還跟他說，兩個都不是。」

疫情期間，台康生技過去的投資布局也迎來了開花結果。

除了在去年接獲高端疫苗訂單；由於新冠疫情導致全球藥廠業務量暴增，並紛紛尋求海外CDMO，也因此台康生技產線自去年起就不曾停過。去年台康生技營收，就約莫是2017至2019年的營收總和。

生技中心執行長吳忠勳觀察，台康技術是它在全球脫穎而出的關鍵。不僅早在九年前便開始擘劃CDMO業務，還持續開發多元的技術。「要說誰能代工國際疫苗大廠，台灣最有希望的廠商之一絕對有台康，」吳忠勳說。

劉理成也透露，其實去年7月，台康生技的確也曾爭取成為AZ代工廠。可惜的是，對於AZ來說，台康產能仍不符期待，該合作案只好做罷。

除了AZ，看見台康生技未來發展的潛力，還有郭董。

今年4月初，一直以來便積極布局大健康產業的郭台銘便宣布，將以50億元入股台康，獲取18%股權，成為台康生技最大股東。

也正是此次的入股，間接讓台康生技成為了郭董的後盾。據了解，在此次BNT疫苗採購上，郭董最常諮詢的專家之一，就是劉理成。

不只CDMO，台康「第二引擎」也蓄勢待發

然而奇怪的是，即使營收攀升，翻開財報，卻不見台康生技近年有所獲利。

劉理成解釋，外界在關注台康生技CDMO的發展時，時常忘記台康還有「第二引擎」：生物相似藥開發。由於開發藥物需要投入大量資金，導致台康目前仍連年虧損。「我們是把CDMO賺到的錢，都投入藥品開發，」劉理成指出。

外界不解，為什麼明明投入CDMO，就能站穩獲利模式，台康還要持續投入開發生物相似藥？

劉理成解釋，在工廠設備的規劃上，其實不論是新藥開發，還是CDMO都是同一套設備，就投資面上，其實是一石二鳥；此外，新藥在成功上市後，能為公司帶來的利潤與市場潛力，也將遠勝CDMO業務。

預計在十年內，台康藥物發展的營收也將逐漸超越CDMO；而隨著新藥陸續上市後，台康獲利也將迎來爆發性成長。

疫情下，台康生技儼然已是全球CDMO業務缺口下的贏家；但若論及台康生技的真正潛力，恐怕還沒爆發。

（作者／蔣濬浩 本文出自2021.9.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）