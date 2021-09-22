台灣新創Partipost跨境馬來西亞、菲律賓募資破億

創立於 2016 年的 Partipost 是全亞洲成長最快速的網紅行銷平台，日前再次宣布獲得募資，A輪投資總額達新台幣1.5億元，這次的超額認購由投資公司 Quest Ventures 與現有投資者 SPH Ventures 所領導，新投資者 iGlobe Partners、XA Network 等也參與其中。目前 Partipost 已成功跨入台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓五國網紅市場。

在 COVID-19 疫情爆發期間，Partipost 幫助許多合作品牌鞏固社群影響力，因此在吸引新客戶的同時，也能維持現有客戶，包含 FMCG、美妝保養、3C、美食餐飲等產業，超過上萬筆服務經驗。而在疫情期間，Partipost 的業務觸及範疇也相較往年同期增長了三倍。

Partipost 新任董事 Jeffrey Seah表示，自初始投資以來，創始人 Jon、Ben 和 Tony 在最初經營的新加坡、印尼、台灣三大市場中，展現了商業頭腦和經營活力。隨著社群媒體對銷售的貢獻越來越大。我們期待能繼續將他們的成功方程式擴展到新市場，以實現進一步的成長。

Partipost 是目前全亞洲發展最快、影響力最大的網紅行銷平台，已經成功進入台灣、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓五國網紅市場，Partipost 為品牌篩選最適合的社群代言人，進而落實真正的口碑行銷。Partipost 更經由應用程式（App）中的抽樣調查和用戶行為累積，以數據為核心，快速的複製跨國成功經驗，藉此廣納具潛力的社群用戶，從數百到數百萬粉絲的創作者都是用戶範圍。

根據網紅行銷中心調查報告指出，網紅行銷產業預計在 2021 年投入超過 4,000 億台幣，並且指出消費者意見領袖（Key Opinion Cunsumer，簡稱 KOC）導購力驚人成主流，具有非常強大的市場潛力，唯有真實性高的原創內容才更符合消費市場的口味。因新冠肺炎疫情衝擊，促使許多品牌進行數位轉型，對於社群行銷需求大增，因此加速了 Partipost 在商業客戶的業績成長，較往年同期逆勢增長了三倍。

此次募資也反映了網紅行銷在市場上炙手可熱的現況，搭著數位轉型的趨勢，本次籌募資金也將進一步優化 Partipost 的技術平台以及擴大佈局東南亞市場，加強新據點馬來西亞和菲律賓的營運，也持續增加工作夥伴的招聘。

隨著本輪融資的完成，過去曾任 Partipost 的董事會觀察員的 Quest Ventures 合夥人 — Jeffrey Seah，也將作為董事正式加入 Partipost 董事會，期間更是進駐了全台最大新創加速器 AppWorks 之初創投，持續尋找新的商業模式與佈局，獲取更多的經驗也將運用於加速產品優化和市場拓展上。

2021 年初，Partipost 將商業模式拓展到馬來西亞和菲律賓市場，融合各市場經驗，近期即將推出大型活動與各項網紅合作計畫，對於品牌在知名度、銷售、規模等面向上產生了正向的影響。藉由相關合作計畫，Partipost 預計在未來 18-24 個月內集結超過 300 萬名創作者一起展開超過 10,000 個以上的活動，持續的協助品牌與創作者曝光，達到快速、有效的網紅行銷社群行銷體驗。

Partipost 台灣團隊表示，在三年內已擁有超過 50 萬名註冊用戶，服務超過 1,000 個品牌，其中包含實體通路、手遊、能量飲品、影音串流平台、美妝保養 ...等知名品牌。從創立至今，Partipost 團隊始終將品牌視爲最重要的合作夥伴，持續的優化活動成效與產出創意，並且蒐集品牌的每一項寶貴的建議，唯有持續的交流討論，才會有最優質的服務體驗。

因此 Partipost 也針對新冠肺炎疫情特殊情況推出了五大服務，讓每一個行銷階段的夥伴都可以選擇最適合自己的方案，如在行銷初期需要曝光的「社群口碑計畫」；於新品上市專屬的「試用大隊」；協助實體活動曝光的「踩點快閃專案」；需要長期合作曝光的「品牌大使方案」；與跳脫出框架的「創意客製化活動」，透過五大服務不只將品牌社群價值最大化，更將同溫層驚人的傳播力發揮到極致，給予品牌更多重的選擇與服務。

本次募資完成後，Partipost 共同創辦人 Tony說：「 Partipost 讓每一個人，都可以成為有影響力的人。」隨著消費者對網紅行銷的信賴、市場的擴大以及企業需求不斷地提升下，Partipost 也對各粉絲層的創作者在社群媒體上的表現進行獎勵，而這些獎勵取決於社群內容的互動程度，讓每一位用戶都能藉由口碑宣傳獲得合理的獎金報酬。

Partipost 在過去兩年已成功滿足台灣、新加坡、印尼三地的市場需求，Partipost 共同創辦人 Tony 曾經在美國矽谷從事顧問工作多年，他表示，完成 A 輪募資後除了將持續擴大研發團隊、透過數據不斷優化服務之外，也將廣納更多具潛力的社群新秀，鼓勵創作者一起為喜愛的品牌分享，發揮社群的正面影響力，為創作者量身打造最好的創作環境，並在現有的市場上加倍投入資源，透過成功經驗的複製，持續拓展跨國網紅市場的佈局，並且期待成為數百萬品牌使用的平台，讓每個人都以自己真實的方式發揮社群影響力，讓品牌和社群使用者共創雙贏。