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百貨店王台中新光三越砸逾億元 打造名媛一日生活圈

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
精名品及設計師服飾，由於消費者無法出國採購，業績都有二成以上成長。記者宋健生／攝影
精名品及設計師服飾，由於消費者無法出國採購，業績都有二成以上成長。記者宋健生／攝影

疫情帶動百貨公司精品及設計師服飾大賣，全台百貨「店王」台中新光三越為此，特別斥資逾1億元規劃4樓大改裝，今（22）日全新登場；標榜集結了高端時尚、奢華珠寶及星級美饌，要打造中部名媛一日生活圈。

新光三越週年慶預計9月29日VIP預購正式開打，備受矚目的台中新光三越周年慶前哨戰也熱鬧暖身，陸續以全新改裝風貌呈現給中部消費者。

據了解，受疫情影響，台中新光三越截至目前為止的業績約與去年持平，但其中包括精名品及設計師服飾，由於消費者無法出國採購，業績都有二成以上的成長，表現亮眼。

新光三越說，這次台中店4樓大規模改裝，設計師服飾是最大亮點，共匯集超過26家獨家品牌，其中新櫃有5家、中部獨家有25家，全台獨家1家，即日起以嶄新氛圍優雅登場。

流行時尚瞬息萬變，台中新光三越標榜，要重新詮釋女性生活的美麗態度，以「高端時尚x奢華珠寶x星級美饌」，要打造一日名媛生活圈。

今天開幕首日由凱渥名模王心恬、江怡薇、黃語涵一同展演最新流行趨勢，邀請消費者從女性日常裝扮到品味星級餐宴，為生活注入質感美學，時髦女性的穿搭提案與好感生活，一站滿足。

這次改裝集結了日本、美國、義大利及台灣等國家，引進國際級當代設計師服飾，打造名媛個人輕奢形象，包括頂級都會女裝系列Ralph Lauren以浪漫印花、知性灰調與經典學院風格進行演繹美國時尚風格。

義大利時髦行頭MARYLING以前衛的創造性與無限想像力，勾勒現代都會女性優雅與帥氣的迷人模樣；日本明星藝人私著愛牌Grace Continental講究東方女性的版型設計，擷取地方復古元素融合華麗的風潮，擄獲名人的心。

日本高端時尚CONCEPT OF BEIGE，標榜為摩登與上乘質感的都會女性品牌；全台首發JORYA對女人有著獨特的見解，讓女性知性優雅的魅力全面綻放；結合藝術與時尚的-viga wang則希望帶給大家不斷的驚喜與真心的悸動。

另外，頂級精緻鍋物「橘色涮涮屋」將於11月進駐台中新光三越4樓，「橘色涮涮屋」被喻為火鍋界精品LV，以高品質的新鮮食材與極致貼心的桌邊服務，成為政商名流與老饕最愛的頂級火鍋店，20年來在火鍋界中屹立不搖。

而聞名遐邇的「名人坊」粵菜，由隱世廚神之稱的鄭錦富創造出獨門料理，完美呈現最不平凡的私房菜色。新光三越說，中部獨家兩大米其林名店的摘星饗宴，將打造極奢的味蕾體驗。

4樓同時規劃全台最齊全的十大品牌珠寶專區，包括日本鑽石婚戒第一品牌I PRIMO、日本半訂製婚戒品牌銀座白石、超過130款戒指的日本百年工藝珠寶Festaria、紐約頂級車工鑽石LAZARE等。

義大利時髦行頭MARYLING勾勒現代都會女性優雅與帥氣兼具的迷人模樣。記者宋健生／攝影
義大利時髦行頭MARYLING勾勒現代都會女性優雅與帥氣兼具的迷人模樣。記者宋健生／攝影
打造名媛一日生活圈！台中新光三越斥資逾億元規劃4樓大改裝全新登場。記者宋健生／攝影
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