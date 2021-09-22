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宏匯廣場周邊房市買氣最旺 218件交易量穩坐冠軍

經濟日報 / 記者趙翊君／台北即時報導

根據內政部實價資料，房仲業者統計今年前七月雙北市百貨商場周邊800公尺住宅交易價量，其中「微風南山、信義遠百A13」和「Diamond Towers」以115筆交易量拿下台北市交易量冠軍，住宅均價分別為每坪98.9萬元、每坪84.4萬元。新北市則由宏匯廣場以218件交易量拔得頭籌，住宅均價為每坪43.6萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，百貨商圈聚集核心區，往往是房市指標聚落，而微風南山、信義遠百A13正位於台北市的精華地帶「信義計畫區」，目前整個區域內已有15座大型百貨公司，為全台百貨業密集度最高之地區。該區不僅有台北101、世貿展覽中心等指標建物，又有捷運板南線、淡水信義線，周邊還有明星學區北醫，在匯聚各項優勢下，形成無可匹敵的豪宅聚落，使高資產買家相繼進駐，成為投資、置產的首選。

受外界高度關注的Diamond Towers位於北市東區商圈，今年正式由新光三越簽約進駐，將與遠東SOGO百貨、微風廣場形成百貨群聚效應。

陳金萍解釋，Diamond Towers周圍百貨環繞、商業活動熱絡，又有雙捷運站的加持，生活機能相當成熟，加上大安區的燙金門牌讓該區維持保值。未來有富邦「忠孝懷生」公辦都更案、志榮建設「忠孝復興.BR4」住宅案及台電複合式商旅等大型推案，也帶動民眾看好房市的預期心理。

新北市由去年8月甫開幕的宏匯廣場以218件交易量拔得頭籌，住宅均價為每坪43.6萬元。

陳金萍表示，宏匯廣場位於新莊區新莊副都心內，是新莊、三重、五股、泰山、蘆洲等五大行政區內唯一大型百貨商場，距離機捷A4新莊副都心站不遠，開幕後更是完整當地生活機能。此外，周邊還有新北知識產業園區、台灣電影文化園區、行政院新莊聯合辦公大樓等重大建設議題，替當地帶來大量就業機會，也支撐周邊房市發展。

陳金萍補充，百貨商場通常周邊生活機能都保有一定水準，因此有購屋、置產需求的民眾不妨做為考量，但百貨商城在假日、假期時人流眾多，可能會有交通擁塞的問題，因此在看屋、賞屋的過程中，可以多留意周邊交通規劃，或是挑選適當距離的物件，才可以在享受百貨商場便利性時，又不受擾人的交通困擾。

2021年前七月雙北市百貨商場周邊住宅交易價量。圖／永慶房產集團提供
2021年前七月雙北市百貨商場周邊住宅交易價量。圖／永慶房產集團提供

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