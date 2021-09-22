許志民接任申豐董事長 引領團隊創新局

申豐（6582）邱秀瑩前董事長於 2021 年 9 月 22 日因個人生涯規劃請辭董事長，同時並向申豐的法人董事永豐餘投資控股公司辭任董事代表人職務，由永豐餘投資控股公司改派劉慧瑾女士擔任申豐的董事一職。

申豐董事會當日由全體董事一致通過，推選許志民接任申豐董事長，將繼續帶領申豐創新思維，拓展新局。

申豐公司說明指出，許志民為加州大學洛杉磯分校化學及生化博士，於 2012 年加入申豐擔任總經理，在此之前，主要是從事電子相關的半導體產業，他發揮了過去在電子業的經驗以及管理思維，一起和申豐同仁們腳踏實地，一步一步的落實內部改造及集團大家長何壽川先生循環經濟的企業理念。

尤其在綠色環保方面，一直堅持生產高品質的環保無毒水性材料，同時亦不斷藉由精進製程改善，申豐的高良率製程加上水資源再利用、原料循環再利用，具體貫徹幾近零排放、零污染的環保目標。許志民帶領團隊改造三年後，於 2015 年繳出第一張漂亮的成績單，締造全年 EPS 8.13元的歷史新高。去年 2020 年，申豐全年的營業額更從 2013 年的 29.4 億成長到 52.7 億，成長 79%，EPS 又創新高 16.85 元。今年 2021 年上半年 EPS 就已經超越 2020 全年的最佳成績，達到 21.59 元，獲利再攀高峰。

申豐公司指出，未來在董事長許志民的帶領下，將持續專注開發特殊應用材料，以水性無毒環保材質為基底，應用於醫療、電子、造紙、綠色建材、食品等多角化領域，以專業整合資源，穩步地邁向未來。申豐將持續創新思維，拓展新局，並落實企業社會責任及回饋社會。