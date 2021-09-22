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台東首案社宅195戶 預計2025年完工

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國家住都中心提前啟動台東首案社宅興辦「海濱好室」社會住宅統包工程，於今(22)日由「唐億營造股份有限公司、承喬國際建築師事務所、成宜企業股份有限公司」統包團隊得標，預計2025年完工，將為台東地區提供195戶社宅。

台東縣「海濱好室」社宅基地位於台東市區，鄰近校園、生活美學館、原住民文化創意聚落等文創區，以及海濱公園、湧泉公園等風景區，環境多元且生活便利。而本案不僅規劃小規模都市尺度空間，亦留設開放型樂活廣場，並利用複層植栽打造林蔭綠廊，來呼應周邊環境。同時，本基地將設置日照中心，落實日間照顧服務，為台東返鄉青年打造「樂活安家、夢想起飛」的適宜居所。

國家住都中心一步一腳印，除了響應台東縣政府推動東漂政策，未來更將持續於全台各地興辦社會住宅，並與各縣市政府共同協助民眾安心成家，達成照顧弱勢族群的目標。

台東 社會住宅 社宅

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