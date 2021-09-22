宅經濟發酵 東森購物網居電商獲利第二大

今年因疫情帶動宅經濟發酵，東森國際（2614）旗下的東森購物網營收、獲利都有亮眼表現，電商市場競爭更加白熱化，但從各家業績表現來看，電商市場大者恆大的態勢越來越明顯。

東森購物網8月合併營收24億元，稅後淨利1.46億，每股盈餘（EPS）1.44元，累計前8月營收186億，稅後淨利11.53億元，較去年同期成長34.7%，每股盈餘高達11.31元。從獲利能力上來看，若以稅後淨利率來分析，東森購物網前8個月6.2%，遠超過momo上半年的4.09%及Pchome的0.79%，與競爭對手相較，東森購物網獲利表現不僅優於momo，更狠甩PChome、創業家等電商平台，東森購物網已穩坐國內獲利第二大電商。

電商競爭熱化，物流、資本、營運能力等規模經濟優勢都使得電商營收規模差距擴大，市場結構性變化的結果趨向「大者恆大」。

東森購物網獲利能力第一，分析其中主要原因，因東森購物網是國內電商中少數採取多通路銷售的電商，如草莓網以及熊媽媽買菜網，而且除了網路，還包含電視購物及電話行銷，旗下更擁有多個自營品牌商品，營收佔比達 35%，有效降低成本，提高利潤。

後疫情時代下，電商平台已成為重要的銷售平台，政府發行振興五倍券今年更納入電商，東森購物網預計設立振興五倍券專區，主要納入MIT中小型店家產品、各縣市農特產等，實際幫助在地廠商及農民，加碼折價券、東森幣及禮物卡等多項回饋，以及與銀行、線上支付聯手讓五倍券利上加利，數位綁定成功的人於網站活動登錄並登記，可獲得獨家超值優惠大禮包。緊接著第四季的雙11、雙12及百貨周年慶活動，都是零售業兵家必爭之地，為了迎接銷售旺季，東森購物網亦將銷售主力轉為美妝保養品、生活家電及食品等商品，並搭配五倍券專區，全力搶攻旺季商機，第4季業績成長可期。