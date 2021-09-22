「慶仁林境」公園首排豪宅 成高資產族抗通膨標的

全球疫情延燒，各國貨幣寬鬆政策持續推行，海外資金熱奔回台，股市房市受惠，也帶動近五年房價上漲18.26%，台中漲幅更是達22.19%。最新市調則指出，「公園第一排」已成為高資產族抗通膨的置產首選。

高資產富人深知不動產是抗通膨最佳港灣，紛紛將手上溢出的資金投入房產，以個人或法人名義將資產配置在商辦及豪宅市場，並以現金直購不貸款，就是為財富找到不縮水的出口，也讓豪宅市場在年初就蠢蠢欲動，屢屢出現高價成交。

今年6月，台北市大安森林公園首排的指標豪宅「信義聯勤」，即有富豪以4.68億元現金成交，換算每坪單價高達299萬元，以面對大公園的稀有唯一性，拿下台北豪宅單價最貴交易寶座。

台中房地產市場一樣火熱，除了各大知名建商大舉買地之外，高資產富豪也都瞄準「強地段、好房產」置產佈局。最新實登揭露，「大陸丽格」24樓實品屋，7月以總價1.2億元成交，扣除車位每坪達91.3萬元，不僅登上今年單價最貴豪宅，也是台中繼「寶輝秋紅谷」、「大陸宝格」之後，再創9字頭成交案。

同期億元級交易案，另有「寶璽天睿」、「聯聚信義大廈」，顯示七期豪宅市場擺脫疫情陰霾，續開紅盤。

其中，位於七期文心森林公園旁、南屯公園正對面，全新落成的豪宅「慶仁林境」，也成為近期市場熱烈關注的標的。

「慶仁林境」預計928檔期正式公開，目前潛銷當中，預約賞屋也相當踴躍，10月底前已安排近百組見場參觀，客層則以中部台商企業主、醫生及中科園區高科技大廠高階主管為主。

現場專案經理蔡武錡表示，此案標榜雙校園、雙公園交織，座落在2.8萬坪森林之中，建商特別將建築以45度側身，享有七期360度恆久景觀，並海納逾3萬坪無限的有氧綠意。

「慶仁林境」刻意將橫切面的綠優雅鋪陳建築縱深的綠，隨著一邸一陽台的植栽層層而上，一層雙併88坪雍容落成的氣勢，讓購屋人眼睛為之一亮，加上公園第一排的稀有性，成為富人圈抗通膨的置產指標。

慶仁建設為中部知名建商，至今邁入第三代，公司走過一甲子，對建築的熱忱依舊如昔。蔡武錡說，「慶仁林境」就是在這樣的初心下，重工厚本雕琢而出，遴選最適居的公園鄰境，打造童話藝術綠野仙蹤的地景，為家的深意寫下起始句。