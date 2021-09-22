保命又防跌 雙北富豪搬現金搶住郊區豪墅防疫

新冠肺炎肆虐，減少住戶接觸公共設施、住家採當層排氣、還有空氣過濾清靜功能等設備，成為時下「防疫宅」建案的新賣點。但有錢人和你想得不一樣，想要好空氣、又要避免人與人間連結，不如直接購買郊區獨棟別墅，就是其主要的防疫配備。而陽明山、外雙溪至善路、新店大台北華城這3個區段，也吸引不少高資產族砸現金布局，讓透天產品水漲船高。

據實價登錄資料，今年6月，台北市士林區士東路屋齡約11年的透天農舍，被羅姓自然人以1.75億元買下；同月至善路三段336巷的「聖人橋至善山莊」透天農舍，由聯華神通苗豐強家族的許姓自然人，斥資1.2億元無貸款購入。

4月時，新北市新店區的華城豪墅區，亦有直銷商台灣力匯豪砸1.4億元現金，買進「新普國玉」跟天后阿妹當鄰居；同樣在4月，陽明山格致路8巷的透天別墅，也由高姓富豪無貸款砸1.5億元成為新屋主，顯示資產族對透天產品關愛有加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天厝、別墅或農舍產品，因具有「獨立性高」、「人流單純」、「土地持份大」及「帶看方便」等四大優勢，雙北近郊以陽明山和新店山區別墅為主流，以士東路農舍為例，土地達565.91坪，至善路別墅土地也高達1134.8坪，這類別墅土地和庭院空間大，在暫離疫區之際，還能有足夠的居家活動空間，也方便造景規劃，更有保值效果，在疫情肆虐、游資充沛的時局下，既可「保命」還能「防跌」，因此吸引不少高資產族砸現金布局，也讓透天產品的身價水漲船高。