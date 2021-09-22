國家住都中心澄清：林口社宅住戶續租退租修繕均有保障

國家住都中心今（22）日嚴正澄清，針對有媒體報導林口社宅有500名租戶聯名反應，退租全屋牆面粉刷及修訂住戶管理規則一事，實屬片面扭曲與誤解。

國家住都中心重申住戶退租時，除故意或過失致物品毀損外，房屋設備的自然損壞本屬正常，也會全數由國家住都中心負責，不會無理苛求住戶。

對於住戶指控全屋牆面油漆情事，該個案已由物管公司再向住戶說明，未要求住戶支付油漆費用。

國家住都中心表示，房屋牆面除非有孩童塗鴉或住戶蓄意破壞時，才會要求住戶修復，其餘自然損害則是由國家住都中心負責。不論住戶續租或退租，服務與保障住戶權益，均是住都中心的職責。

林口社宅是國家住都中心首批開辦的社會住宅，也是目前全國最大的社宅社區，國家住都中心肩負2,500個家庭居住的責任，要維持整體社區能順暢運作，維護管理社區的安定及居住品質，必須訂定適當的合約內容以保障雙方的權益，本中心與住戶間之合約均經過嚴謹的程序訂定。住戶如有個案特定需求，本中心也會予以專案協助處理。

林口社宅首批住戶續租申請已達75%，國家住都中心提醒有意願申請續租而還未送件的住戶，請把握時間，務必在9月27日前完成送件，以維護居住權益。