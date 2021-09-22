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全球瘋電動車投資 元大特選電動車N即將上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

元大特選電動車N近日即將上市掛牌，發行價格為新台幣5元，發行期間為10年，預計於2031年到期。這檔ETN最大的特色就是，只要約5千元（實際交易應以市價為準），就可一手掌握未來10年臺灣電動車產業行情，搶先投資未來重點產業，提供投資人一個精準的投資選擇。

台灣指數公司特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數（IR0135）從台灣電動車產業中，選取上市、上櫃合乎採納標準的電動車產業股票做為成分股。元大特選電動車N與這檔報酬指數漲跌幅度完全連動，意即理論上指數漲跌多少，元大特選電動車N就漲跌多少。

全球面臨極端氣候及嚴重空污的衝擊，加快各國環保救地球的覺醒，歐洲部分代表性國家更積極的將禁止傳統燃油車上路的期限提前至2030年。美國總統拜登日前也火速簽署行政命令，宣布將在2030年達成純電動車、燃料電池車及油電混合車占美國新車總銷量五成之目標，且將嚴格要求未來上路車輛的排放標準。在各國積極減碳時程宣示推動下，電動車成長勢不可擋，全球將迎來電動車產業十年大商機。

元大證券表示，電動車崛起帶動百兆商機噴發，發展電動車關鍵技術的機電、資訊、網路、電子工程正好是台灣的強項，順勢切入電動車供應鏈可為台灣帶來無窮的機會，不管是整車、系統、電池、電控、馬達、感測、半導體、光電、顯示器及智慧IC供應鏈等，都擁有龐大的全球競爭力，電動車產業將成為台灣未來投資的新藍海。

元大特選電動車N成分股目前包括：台達電（2308）、群創、研華、友達、微星、緯創、正新、致茂、新普、佳世達、東元、貿聯-KY、和大、致伸、亞光、裕隆、威剛、三陽工業、中華、正崴共20檔股票，皆是鎖定以電動車為高度發展重心的關鍵企業。

電動車 元大

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