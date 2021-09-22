富人抗通膨出征！這產品「保命防跌」最受青睞

實價揭露顯示，通膨壓力下，富人加快「出征」，土地持分大的農舍、別墅、透天，近來紛傳交易。

今年6月，台北市士林區士東路屋齡約11年的透天農舍，即以1.75億元交易，買家為羅姓自然人；同樣是6月，至善路三段336巷的「聖人橋至善山莊」透天農舍，也被聯華神通苗豐強家族的許姓自然人，斥資1.2億元無貸款購入。

4月間，新北市新店區的華城豪墅區，也有直銷商台灣力匯豪擲1.4億元現金，買進「新普國玉」跟天后阿妹當鄰居；同樣在4月，陽明山格致路8巷的透天別墅，也由高姓富豪無貸款砸1.5億元成為新屋主。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，透天厝、別墅或農舍產品，具有獨立性高、人流單純、土地持分大，以及帶看方便等四大優勢，在疫情肆虐、游資充沛的時局下，既可「保命」，還能「防跌」，因此吸引不少高資產族砸現金布局。

雙北近郊以陽明山和新店山區別墅為主流，以士東路農舍為例，土地達565.91坪，至善路別墅土地也高達1134.8坪，這類別墅土地和庭院空間大，在暫離疫區之際，還能有足夠的居家活動空間，也方便造景規劃，更有保值效果。

台灣房屋集團趨勢中心統計，今年至目前為止，全國透天單戶平均成交總價約1,458萬元，較疫情前的1,156萬元增加26%。六都當中，除台北市成交總價帶縮水近3成外，其餘五都都上升，漲幅19~62%，其中桃園的成交總價帶一舉提高逾6成。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，台北市區透天厝多帶有店面效益，疫情下觀光商圈式微、社區商圈崛起，使投資人轉向社區型的透店，導致高價透店交易減少，形成六都中唯一透天成交總均價倒退嚕的縣市。

桃園的透天成交總價大增，主要受惠近年桃園產經發展興旺，土地價格快速上漲，桃園主要透天推案區，包括觀音、大園、新屋、龍潭、楊梅等地，3、4年前尚有不少千萬有找的輕齡透天，但如今已鮮見總價千萬以下的新案。