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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

又貴又夯小豪宅 一個月賣4戶、一戶總價7,239萬元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／全球居不動產情報室
圖／全球居不動產情報室

實價揭露，北市知名小豪宅「PARK 259」14樓，頂樓戶交易，扣除車位，面積約43坪，但成交總價達7,239萬元，創社區新高，也達標台北市豪宅標準。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「PARK 259」位於信義路二段，近大安森林公園、捷運東門站。樓高14層，訴求酒店式公寓，以飯店等級物業代管為號召，套房月租曾傳牌價6萬起跳，最高達15萬元。

個案中低樓層為小坪數產品，高樓層有較大坪數物件，近年單價行情在140-150萬元，此次頂樓以146萬出售，在行情範圍內。

陳炳辰分析，這次頂樓戶交易，含兩車位總坪數共59.8坪，扣除車位後僅約43.4坪，40多坪的房子，賣到7,000多萬，可見北市房價之高。實價顯示，除了此次高價成交，其餘這類坪數總價也多在5,700萬到6,440萬之譜，已為中南部的豪宅身價。

他表示，會買這種小而貴的買家，不少是當作公司招待所、高階主管住所，有些是富二代，由於個案提供飯店式物業管理，也有投資人買來高價出租。

陳炳辰表示，實價顯示，PARK 259今年已成交八戶，光是今年5月就成交4戶，單價都在一坪145萬以上，總價2000萬起跳。一般認為，高價小宅增值空間較小，接手性較差，但從小宅最大優勢的就是低總價，但從PARK 259來看，落蛋黃區、知名學區的小宅，仍有不少拉手者，相較前幾年房價也上漲約一成。

豪宅 房價

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