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台南東區房價漲 大樓產品受青睞

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導
台南市東區透天厝成交趨勢（東森房屋研究中心／提供）
台南市東區透天厝成交趨勢（東森房屋研究中心／提供）

近年南科設廠、吸引外來人口遷入，台南房市也熱呼呼！根據內政部實價資料，房仲業者統計台南市東區五年間的成交資料，發現該區均價從2017年的14萬元飄升至今年的17萬元，年增達21%。其中大樓戶數更從2017年的740戶，成長至2020年的1210戶，增幅達64%，顯示台南的居住型態，逐漸由傳統的透天轉往電梯大樓。

東森房屋台南東門加盟店經理黃昱傑分析，台南的居住型態轉變與區域開發有關，再加上價格考量，因此傳統的透天厝型態已漸漸不再受到新一代的歡迎。屋齡五年內的新大樓，行情大約為每坪25萬至36萬元；五至十年內的大樓，行情約為每坪15萬至24萬元；十年以上的大樓，行情約為每坪12萬至20萬元，依照屋況與地點，價格有所不同。而透天厝部分，黃昱傑分析，與地坪、地段和屋齡有關，總價從1500萬元起跳。

黃昱傑表示，以小東路、勝利街一帶而言，購屋客群共分二類，一類為40歲上下的首購族群，以自住、結婚為主，偏好屋齡十年內的成屋，預算為1000萬上下；另一類為60歲以上的換屋族群，以地段方便、生活機能為考量，預算約1000萬至1200萬元，二者需求皆以大樓2至3房為最多，若區域交通便捷、生活機能成熟且價位符合預算，去化速度極快，賞屋到成交約一至二周可完成。

黃昱傑進一步指出，目前區域內有平實重劃區，由於地點十分方便，加上有捷運、平實轉運站等交通利多加持，因此成為購屋族群的心中首選，區域內「世界巨星」開價單坪約37萬至39萬元，直往4字頭邁進。

黃昱傑提及，台南當地購屋客群多以區段、地理位置及建商品牌為購屋指南，因此重劃區的房價不太可能會拉抬舊市區價格成長，而近年來外地建商陸續進駐，推案量直線上升，交易景況熱絡，未來房市發展令人期待。

台南市東區歷年成交價格（東森房屋研究中心／提供）
台南市東區歷年成交價格（東森房屋研究中心／提供）
台南市東區大樓成交趨勢（東森房屋研究中心／提供）
台南市東區大樓成交趨勢（東森房屋研究中心／提供）
台南東區生活機能便利（東森房屋研究中心／提供）
台南東區生活機能便利（東森房屋研究中心／提供）
重劃區內新大樓林立（東森房屋研究中心／提供）
重劃區內新大樓林立（東森房屋研究中心／提供）

重劃區

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