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行政助理很糟嗎？百萬年薪男友嫌棄「不離職就不結婚」

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
1111人力銀行公布大學畢業行政助理的薪資情形。 圖／1111人力銀行提供
1111人力銀行公布大學畢業行政助理的薪資情形。 圖／1111人力銀行提供

「行政助理」錯了嗎？日前有名網友在TUN大學網「有問必答」討論區發文表示，擔任行政助理五年，和同事相處開心，薪水27,000元，卻被百萬年薪的工程師男友瞧不起，還撂下狠話「如果不換工作就先不要考慮結婚的事」，讓原PO心裡很難過，覺得難道當行政助理真的很糟嗎？不知要換工作還是換男友？

最平易近人的工作是什麼？答案是「行政助理」，在1111人力銀行打上「行政助理」四個字，會跳出上萬筆的職缺機會，從廣告行銷公司、科技公司到貿易公司，無論企業規模大小，都會需要基層人力行政職。

但，卻有網友泣訴行政助理錯了嗎？遭百萬薪男友嫌棄「不離職就不結婚」。此文一出，引發網友一片撻伐「也不過是個工程師而已又不是賺很多」、「拿結婚來威脅你換工作，也太不合邏輯了吧，我是建議工作跟男友一起換一換啦」、「我會勸你分手，或許他認為是為你好，但是他根本就沒考慮到你的心情這種命令式的感覺完全不尊重你」、「如果你也否定自己的價值，男友當然看不起你的工作，還沒結婚就會情緒勒索你結婚以後確定受得了嗎」、「比較有可能是他有~新~歡~了~~藉故想再玩或是想分手吧！？所以這個一定要先搞清楚」。

不過，也另一派網友勸原PO「找工作是要找自己喜歡的，你又不是為了另一半在工作，萬一有天你們分手那不是很虧嗎」、「妳不想努力進修自己就只能找別的長期飯票了，他不想讓妳蹭」、「換工作可以累積一身本事，但要為自己換而不是為男朋友換」；還有人歪樓表示「原PO如果夠正，根本不用擔心找不到老公好嗎」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，行政助理必須具備職能包括：文書處理排版能力、文件輸入、建檔與彙整管理、文件收發與檔案管理能力、行政事務處理能力、日常客服事務處理、提供解說或咨詢服務、報表與文件檔案資料彙整能力、電話接聽與人員接待、協調與安排各類型會議、客訴案件處理、提供客戶服務並維護關係。

黃若薇強調，維持社會的正常運作需要仰賴百工百業，每個職務、位置都有其辛苦和價值之處，重點在於能否以敬業的態度來完成每天的工作，展現職人精神才是最重要的，行政助理可以接觸到不同部門，還能學習到如何處理各種客戶需求，原PO若真心喜歡這份工作，可以自我要求增強外語能力，為日後職涯晉升設定目標，例如總經理特助或主管秘書，都是可以思考的方向。

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