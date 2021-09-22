家電安裝需求旺 通達智啟用家電雲倉

聯強（2347）集團旗下通達智能運籌，近五年來跨足3C產品的到宅服務，細膩的服務流程結合聯強集團強大的數位串聯實力，深獲合作品牌業主好評，陸續吸引多家精品級家電的青睞，使原來林口、台中、高雄的運籌中心已不敷使用。看好消費者對高品質到宅服務需求旺盛，通達決定獨立成立家電雲倉，擴大提供大型家電、健康器材等品牌業主雲倉與宅服務；適逢年底新產品上市及電商促銷旺季，可望進一步擴大家電到宅服務市場的市占率。

聯強表示，甫獲CRIF中華信評選為「十大金磚企業」的通達智能運籌，日前宣布與高端精品家電代理商嘉儀合作，負責該公司旗下高檔家電的到宅配裝服務，除了宅服人員高品質的宅裝流程之外，後端構建的「通達雲倉服務平台」，更是讓合作品牌商青睞的關鍵。

通達智能運籌總經理林憲群表示，當消費者在電商下單，透過「通達雲倉服務平台」，可即時處理品牌商、代理商與電商間的交易流程，大幅縮短訂單處理時間與成本；更重要的是，「雲倉」平台能做到讓品牌業主的貨品，不需要在品牌商、代理商和電商的倉庫間多次實體移動，透由「通達雲倉服務平台」即可快速出貨，並由通達的宅服人員完成最後一哩路的到宅服務，大幅提高品牌供應鏈的效率與降低運作成本。

林憲群指出，「通達雲倉服務平台」是專為簡化通路上下游流程而設計的雲端共享平台，完整串聯營運價值資訊，使金流、貨流、資訊流等服務進程清晰透明，讓業主完整掌握產品的庫存、銷售與服務進程等重要服務資訊。只要在通達雲倉平台一鍵啟動，通達即包辦訂單交易處理流程、出貨配送、到宅服務等所有議定的交易履行。在網購促銷與離尖峰極大的市況下（如雙十一檔期出貨量為平時4倍），通達雲倉能立即為電商和通路商提供爆倉與訂單爆量解決方案，大幅節省通路上下游的物流成本與服務人力成本。

通達目前服務包括BOSCH、Miele、LIEBHERR利勃等德國精品家電，及安麗、Sharp、LG 等知名品牌，累計服務近百萬台灣家庭，帶給消費者新的家電安裝體驗。