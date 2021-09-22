餘屋俗俗賣？ 士林豪宅賣8年降1.6億出售

真是「早買早享受，晚買有折扣」？實價揭露台北市士林豪宅「天子」三樓戶交易，總價2.36億、每坪102萬。和8年前，另一戶三樓戶單價180萬、4.05億相比，單價重跌逾四成，總價也大減一億多元。

「天子」位於士林福林路，在士林官邸旁。個案規畫地上五層，地下二層大坪數豪宅，共十戶。2010年推案開價每坪180萬到200萬元，2013年完工，根據實價揭露，首戶，三樓戶以一坪180萬元售出，總價達4.05億。

同時間揭露的二樓戶，每坪交易單價也達163萬元。

不過，之後三年多，都沒有房子售出，直至2017年，才再賣掉一戶五樓戶，但單價明顯下滑。

最新一戶，陳姓民眾以2.36億買下另一間三樓戶，扣除車位每坪僅102.7萬，和八年前的三樓戶相比，單價下滑逾四成，總價也減少約1.6億元。

台灣房屋趨勢中心集團執行長張旭嵐指出，建商對於豪宅餘屋的心態，主要看建商財務狀況和區域市場氛圍，若所剩戶數不多，之前銷售也回本了，後續餘屋多賣多賺，建商大多抱著等待有緣人的概念，守著價格慢慢賣。

不過近期海外台商返國置產的富豪，多半優先指名信義區等知名社區豪宅，士林天母一帶的商圈不若以往，該區豪宅多半是在地客就近換屋客層為主，出價相對保守，因此銷售價格表現不如大社區新豪宅，導致社區價格一路溜滑梯，也讓新屋主撿了便宜。