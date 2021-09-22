法德藥高血壓用藥獲大陸藥證 搶攻150億元市場

興櫃股法德藥（4191）今（22）日公告，重磅產品琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER Tablet）47.5mg及95mg，已獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）正式核准並取得學名藥藥證。

法德藥指出，美托洛爾緩釋片目前在大陸除了原廠藥以外，尚無學名藥在市場上銷售，公司已與四環醫藥集團子公司海南四環醫藥簽署五年獨家產品總經銷合約，預期將快速搶攻市場。

琥珀酸美托洛爾緩釋片為一種選擇性β1接受體阻斷劑，治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後、預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟疾病等適應症，是常見的高血壓藥物。由於劑型特殊，量產技術挑戰性很高，法德藥已取得美國食品藥物管理局（FDA）藥證並開始量產出貨，順利取得中國藥證之後，可迅速在中國上市銷售，搶攻市場占有率。

根據中國米內資料庫統計，美托洛爾緩釋片2020年在大陸公立醫療機構及城市實體藥店終端合計銷售額超過人民幣30億元。雖然近期獲得學名藥證的藥廠，除了法德藥子公司佛山德芮可製藥外，還有海南華益泰康藥業及合肥合源藥業，但目前在大陸市場上，除了原廠藥貝他樂克Ò（阿斯利康）以外，尚無任何學名藥銷售。

法德藥已有量產技術並於美國市場銷售，在大陸與四環醫藥集團合作，獨家授權予海南四環醫藥產品總經銷合約，四環醫藥集團在大陸全國超過3,000家代理商，覆蓋1萬多家醫院，為銷售心腦血管藥物的領導團隊。法德藥與海南四環醫藥合作，雙方各自發揮產銷優勢，預期可搶得美托洛爾緩釋片學名藥先機。

近日《美國心臟病學會雜誌》發表一項研究報告指出，美托洛爾可以減輕Covid-19重症病患的急性呼吸窘困症（ARDS），並改善血氧濃度。美托洛爾是臨床可用、安全且便宜的藥物，雖然目前僅是一項小型研究，若通過臨床試驗證實廣泛有效，將可減輕全球數百萬仍須仰賴呼吸機的重症患者肺炎病症，也能降低全球醫療院所 ICU病房的壓力。Covid-19於全球引發數波嚴重疫情，累計死亡人數已逾460萬人，在疫苗未能普遍施打的情況下，相關治療藥物能有效減輕重症病患症狀，將是全球抗疫的重要突破。